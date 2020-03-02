Украинец доложил о «коронавирусе» у знакомого, после отказа скорой приезжать на вызов

Тернополь, 2 марта. Украинец ложно заявил в скорую помощь, что его знакомый контактировал с китайскими гражданами и почувствовал недомогание, после того, как врачи отказались выезжать к нему на вызов из-за повышенного давления, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Житель Тернополя позвонил в полицию и заявил, что его знакомый контактировал с китайскими гражданами и теперь подвергает опасности соседей.

«Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл», — сообщает пресс-служба.

Вскоре стражи порядка разыскали проживавшего по заявленному адресу мужчину, но тот отрицал, что вызывал полицию. Посмотрев на номер, с которого осуществлялся вызов, мужчина распознал контактные данные своего кума, живущего с ним в одном доме, но в другой квартире. В итоге «находчивый» кум признал, что совершил ложный вызов. По его словам, на телефонное хулиганство его подтолкнул отказ медиков скорой помощи приехать на вызов. У мужчины было повышенное давление, но врачи ответили, что с таким диагнозом ему следует обратиться за помощью к участковому доктору.

«Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали», — заявил житель Тернополя.

По факту инцидента был составлен протокол о заведомо ложном вызове спецслужб. Теперь украинцу грозит штраф.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Центр профилактики и контроля заболеваний Европейского союза ввел повышенный уровень угрозы из-за коронавируса. В ведомстве отмечают, что риск распространения Covid-19 оценивается от умеренного до высокого.