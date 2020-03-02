Кадыров оценил поправки в Конституцию РФ о семье и боге

Москва, 2 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал важными поправки в Конституцию РФ о боге и семье.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента поправки в законопроект об изменениях в Конституцию России.

Глава Чечни отметил, что поправки в основной закон имеют важное значение для консолидации общества. Он также добавил, что пропаганда Запада не оставляет попыток подорвать основы российского государства. При этом главный удар западных пропагандистов направлен на семейные ценности.

«Они хотят, чтобы появились «родитель номер один» и «родитель номер два». Их задача — вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится», — отметил Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что закрепление в Конституции РФ понятия брака как союза мужчины и женщины защитит российскую традиционную семью.

«Закрепление в конституции четкого определения содержания брака поставит крепкий заслон на пути попыток разрушить российскую традиционную семью, в которой есть отец, мать и дети. Я полностью поддерживаю предложенные президентом поправки», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.