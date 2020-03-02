Турция спонсирует террористов в Ливии, чтобы использовать их в своих целях

Москва, 2 марта. Анкара не только продает террористам и боевикам военную технику, но и финансирует их, чтобы использовать в собственных целях, заявил Федеральному агентству новостей вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Анохин подчеркивает, что Анкара не просто продает террористам и группировкам военную технику, но и финансирует боевиков и использует их в собственных интересах.

«Турция не поставляет даже, а плотно связана с террористическими организациями на севере Сирии и в Ливии. Например, Эрдоган поддерживает нелегитимное Правительство национального согласия, посылает из своих лагерей в Триполи более двух тысяч военных», — заявил политолог.

По словам эксперта, все это свидетельствует о том, что Турция пытается стать неким «влиятельнейшим региональным патроном северной Африки и Ближнего Востока». Однако, по мнению Анохина, эти беспочвенные претензии Реджепа Тайипа Эрдогана не смогут осуществиться.

Эксперт подчеркивает, что сотрудничество Эрогана с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии лишь разжигает ливийский кризис.

«Правительство национального согласия — это организация, которая давно должна сложить полномочия. Это нелегитимная организация. Потому что именно это псевдо-правительство и распространяет антиливийские настроения, а также способствует кризису в стране», — резюмирует Анохин.

Напомним, Турция продолжает нарушать эмбарго на поставку оружия в Ливию. Для подконтрольных бандформирований ПНС Анкара отправляет вооружение и военную технику. Вместе с тем в поддержку триполитанского правительства переправляются сирийские боевики и турецкие военные. В связи с поступающей поддержкой для Правительства национального согласия Евросоюз создает специальную миссию по контролю Средиземного моря. Согласно этой задаче корабли ЕС будут выходить в акваторию, чтобы не допустить попадания военных грузов для бандформирований ПНС.