Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Москва, 2 марта. Популярная рейв-группа Little Big в 2020 году отправится на «Евровидение» от России. Об этом в понедельник сообщили сразу несколько Telegram-каналов со ссылкой на Первый канал.

В ближайшие дни станет известно, с какой песней Little Big поедет в Роттердам. Отметим, что ранее группа Little Big называлась в качестве возможного кандидата. Среди других претендентов упоминались Полина Гагарина, ZIVERT, Дима Билан, Виктория Черенцова, Ольга Бузова и Александр Панайотов — ученик Григория Лепса.

Музыкальный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. На прошлой неделе стало известно, что конкурс пройдет под слоганом «Open Up», что в переводе значит «Откройся». Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Группа Little Big была образована в Петербурге в 2013 году. Коллектив во многом делает ставку не на музыку, а на шоу. Сами музыканты называют этот стиль сатирической арт-коллаборацией. В своих клипах они часто шутят над национальными стереотипами и часто используют абсурд как художественный прием. Ролики Little Big носят ярко выраженный гротескный характер и нацелены на вирусное распространение.