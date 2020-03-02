Россияне смогут бесплатно переоформить визу в Италию при отказе от поездки

Москва, 2 марта. Жители России, которые ранее получили визу в Италию для поездки в марте-мае, получат возможность бесплатно переоформить ее на годовую, если они были вынуждены отказаться от посещения Италии из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Террачано.

Итальянский посол назвал россиян всегда желанными гостями в Италии. Он подчеркнул, что власти Италии не хотели бы, чтобы из-за вспышки заболевания российские туристы были вынуждены отменить уже приобретенные турпоездки в Италию.

«Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры на всей территории России», — сказал посол, выступая в эфире канала «Россия 24».

Террачано пообещал, что визовые центры будут выдавать годовую визу вместе тех, которые были оформлены на март, апрель и май этого года.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 89 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.