Несколько украинских министров могут лишиться работы 

Киев, 2 марта. Во время внеочередного заседания Верховной рады, назначенного на 4 марта, несколько министров могут лишиться своих постов, сообщают источники в парламенте Украины.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Раде, народные избранники планируют уволить министра иностранных дел Вадима Пристайко, министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и министра социальной политики Юлию Соколовскую.

Кроме того, стало известно, что депутаты планируют утвердить должность вице-премьера по вопросам промышленности. При этом ранее объединенное Министерство ветеранов, возможно, будет разделено, а Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

На заседании Рады также должен быть утвержден глава МИД. Сейчас на эту должность претендуют два человека: советник президента Руслан Демченко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Ранее в понедельник замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения. По его словам, передавал RT, «есть претензии к руководителям правоохранительных структур».

По словам Корниенко, на заседании парламента 4 марта необходимо «провести серьезный разговор» с теми, кто возглавляет правоохранительные органы Украины, в особенности с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.