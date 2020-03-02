Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу для обсуждения ситуации на границе с Турцией

Брюссель, 2 марта. Министры иностранных дел ЕС проведут экстренную встречу по ситуации в Идлибе и на границе Евросоюза с Турцией. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, она пройдет в Загребе 6 марта.

Ранее Боррель указывал, что военные действия в сирийской провинции Идлиб представляют существенную угрозу международной безопасности. Также он выступил с призывом провести внеочередное заседание Совета ЕС для обсуждения сложившейся ситуации.

«Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами», — гласит текст коммюнике, которое было распространено его офисом.

Кроме того, Боррель призвал к деэскалации конфликта и призвал ЕС принять меры для смягчения его последствий. Он отметил важность мобилизации гуманитарных ресурсов для обеспечения мирных жителей Идлиба жильем, продовольствием и медикаментами.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась в последнее время. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки против мирного населения. Сирийская арабская армия возобновила военную операцию против боевиков.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков, поддерживая радикалов, и способствует еще большей эскалации обстановки. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.