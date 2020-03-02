Рудковская в маске полетела в Париж, несмотря на коронавирус

Москва, 2 марта. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская направилась в Париж, несмотря на вспышку коронавируса в Европе.

Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко выложила из самолета фото, на котором она позирует платье и пилотке стюардессы авиакомпании «Аэрофлот». Однако самым примечательным элементом гардероба Рудковской стала медицинская маска на лице.

«Off to Paris. В Париж с невозмутимым «Аэрофлотом», — пишет продюсер.

Модный и в то же время экстравагантный вид Рудковской оценила российская топ-модель и ведущая Дарья Коновалова.

«Все-таки в тренде. Красавица», — пошутила она про респираторную маску.

А известный фотограф Кристина Макеева в свою очередь похвалила Рудковскую за то, что та заботится о защите своего здоровья во время перелетов.

«На самом деле очень хорошо, что в маске. В самолете же не только «тот самый» вирус можно подцепить», — отметила она.

Обычные подписчики Рудковской, тем не менее, оказались гораздо более критично настроены к перфомансу продюсера. Некоторые заявили, что во время эпидемии не стоит путешествовать по миру и создавать риск распространения инфекции. Другие сочли пост Рудковской — рекламой медицинских масок, которые резко подорожали в России на фоне вспышки коронавируса.

«Вот зачем мотыляться? Такая прям нужда? Вирус словите, там и оставайтесь до исхода болезни», «Что за повальная реклама масок!», «Видимо команда сверху дана, чтобы блогеры тоже поучаствовали в общем раздувании этого бреда», — пишут в комментариях.

Напомним, что в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19. Опасная инфекция уже успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число заразившихся составляет 86 тыс. 906 человек, 2,9 тыс. из которых умерли.