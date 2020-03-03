Сирия, 3 марта. Сирийская армия освободила Серакиб. Турецкий дрон нанес авиаудар в аэропорту Хамы. Продолжаются провокации боевиков на юге Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Серакиб, после чего разместили в нем подразделение военной полиции ВС РФ, потеряли несколько танков, но отразили нападения боевиков в Даръа, нейтрализовав троих.

Армия Турции и союзные силы: насильно выгнали население в Алеппо и Ракке на митинги в знак поддержки операции «Щит весны», атаковали военный аэродром в городе Хама с помощью беспилотников, уничтожили две РСЗО сирийской армии в Идлибе и якобы убили бригадного генерала сирийской армии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в поджоге в лагере для беженцев «Аль-Хол» на востоке Хасаки и в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): заявила об уничтожении нескольких танков правительственных сил на юге Идлиба, якобы перезаняла несколько деревень на северо-западе Хамы.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке провели рейд в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол», задержали в ходе рейдов в Дейр-эз-Зоре двух гражданских, подозреваемых в пособничестве ИГ, в Дибане потеряли несколько боевиков.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский новостной портал NPA Press, на востоке провинции Алеппо турецкие военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по позициям армии САР к западу от города Манбидж, под удар попали поселки Арима, Халидия и Аль-Каукль, Аль-Ян, Джеб-аль-Хамра. Источники сообщают о раненых и убитых среди сирийских военнослужащих. Одна из ракет также попала в лагерь беженцев в окрестностях, ранив пять человек. 28 февраля турецкая армия обстреляли Ариму, убив одного человека.

Как сообщает курдский новостной ресурс ANF News, курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» (одна из группировок, связанная с боевым крылом «Демократических сил Сирии» - YPG) выпустили заявление об успешной вылазке в районы Шера. Как цитирует заявление боевиков агентство, курды проникли за линии обороны протурецкой «Сирийской национальной армии» и открыли огонь по опорным пунктам противника в районе деревень Мараназ, Шахба и Шерава. Погибли три протурецких боевика, уничтожен бронированный автомобиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в городе Дибан к юго-востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор группа неизвестных, предположительно террористы «Исламского государства», совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF), расстреляв из автоматов автомобиль, о чем сообщил курдский новостной портал Rojava Network. Несколько боевиков убиты и ранены.

После нападения курды провели серию рейдов в городе, а также в деревне Абу-Хаммам, где после обысков в домах у местных жителей задержали двух мужчин, которых обвинили в пособничестве террористам ИГ. Позднее вертолеты международной коалиции во главе с США провели рейд в пустынной местности на востоке провинции в поисках укрытий «спящих ячеек».

Провинция Даръа

По неподтвержденным данным, тела трех сотрудников сил безопасности были найдены мертвыми в окрестностях поселка Музайриб в западной части провинции. Как сообщает оппозиционный ресурс Halab Today, на всех трех телах были обнаружены огнестрельные ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за их убийство.

Позже в окрестностях Ас-Санамейна возобновились столкновения, когда несколько групп напали на КПП армии. Активность вооруженной оппозиции также отмечалась в поселке Аль-Сахва, где неизвестные открыли огонь по блокпосту армии из РПГ и пулеметов, а также в деревне Хайта. У Тафаса военнослужащие нейтрализовали в ходе перестрелки трех боевиков.

Военные аналитики отмечают, что оппозиция пытается обернуть в свою сторону ситуацию и пользуется тем, что значительные части сирийской армии покинули провинцию и были направлены в качестве подкрепления в Идлибскую зону деэскалации, где идет второй этап операции «Заря в Идлибе». Вылазки боевики совершают с целью дестабилизировать обстановку на юге страны.

Провинция Идлиб

Ночью силы 25-ой дивизии специального назначения САА и отряды «Хезболлы» зачистили от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» город Серакиб. В ходе столкновения САА потеряла в окраинах города три танка и две реактивных системы залпового огня «Град», уничтоженные БПЛА Турции. К востоку от города завязалась перестрелка с отрядами протурецких сил. В город были переброшены подразделения военной полиции ВС РФ, которые в дальнейшем будут обеспечивать безопасности мирного населения.

Боестолкновения «Сирийской национальной армии» и сил Башара Асада отмечались у города Кафр-Набель. Позднее медиаресурсы оппозиции сообщили, что боевикам удалось вернуться на прежние позиции в окрестностях города и лесистой местностью, расположенной на юге провинции Идлиб, а также захватить танк правительственных сил. БПЛА ВВС Турции уничтожили несколько единиц техники САА у деревни Ракая-Саджна, как передает портал Step News. У деревни Куминас военнослужащие открыли огонь по укрытиям боевиков «Сирийской национальной армии». Как сообщает оппозиционный ресурс Step News, несколько ракет с позиций САА попали по турецких вертолетам для эвакуации раненных. Позже отряды оппозиции сдали армии поселок Хазарин.

Вечером медиаактивисты оппозиции распространили сообщения о том, что у Серакиба турецкий беспилотник нанес удар по полевому штабу правительственной армии, ликвидировав одного из командующих операцией, бригадного генерала Мухаммеда Хади и три БМП. Официальные сирийские СМИ пока не подтверждают потерь в личном составе. Вечером САА освободила поселки Кафр-Мус и Кавкаба, как передало агентство Step News. Боевики со своей стороны отрицают сдачу поселений и выпустили заявление о том, что уничтожили танк армии, подбив его ракетой.

Конвой турецкой армии прибыл в Идлиб из турецкой провинции Хатай. Как сообщает портал Smart News, колонна тяжелой техники пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин». Всего со 2 февраля по сегодняшний день количество грузовых автомобилей и военной техники Турции достигло 3160 единиц техники. Около 8100 турецких солдат были развернуты в Идлибе и Алеппо в течение этого периода.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абъяд боевики СНА согнали жителей на митинг в поддержку военной операции турецкой военной операции «Щит Весны», как передал портал Alk Habour. Похожая акция прошла в городе Джераблус на востоке Алеппо, где жители вышли на улицу с флагами Турции. Примечательно, что оба города находятся в зонах операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» и под контролем лояльных Анкаре группировок. Военные аналитики и эксперты предполагают, что «Сирийская национальная армия» выгнала население на демонстрации насильно, чтобы создать видимость поддержки операции самими сирийцами. Подобный имиджевый ход нужен Турции после ряда экспансивных действий Анкары, которые только обострили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хама

ВВС Турции уничтожили систему ПВО в военном аэропорту города Хама, как передает новостное агентство Aleppo AMC. Источник также сообщает, что несколько БПЛА ВВС Турции атаковали опорные пункты САА и уничтожили несколько артиллерийских установок в окрестностях города Калаат-аль-Мадик.

В ходе контрнаступления «Сирийская национальная армия» сумела занять прежние позиции у поселков Каукаба и Кафр-Мос в районе гор Шахшабу в северо-западной части провинции, как передает портал Halab Today.

Провинция Хасака

По информации портала Furat Post, боевики SDF насильно выгнали беженцев лагерей «Вашукани» и «Аш-Шахба» на демонстрации. По информации пресс-центра SDF, беженцы якобы вышли на акции с портретами главаря «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана добровольно. Напомним, что для курдских боевиков является стандартной практикой проведение акций поддержки, на которые они насильно сгоняют как жителей оккупированных ими населенных пунктов, так и беженцев.

Как сообщает ливанское агентство Al Nour, в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол» в очередной раз вспыхнул пожар. Ни один из временно перемещенных граждан не пострадал, пожар потушили сами жители сектора. Прибывшие на место пожара охранники из числа боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в соседних палатках. Значительная часть размещенных в пятом секторе беженцев – члены семей и жены террористов «Исламского государства», которые уже предпринимали попытки насадить свои радикальные порядки другим жителям. Поступали сообщения о том, что «вдовы ИГИЛ» совершали покушения на других беженцев. Так, осенью в лагере были задушены несколько женщин туркестанской национальности, которые отказались носить платок. Были задушены неизвестными также несколько перемещенных лиц иранского происхождения. В последнее время в лагере участились пожары, и SDF подозревают, что за поджогами тоже стоят вдовы террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает государственное новостное агентство SANA, в поселке в районе Айн-аль-Тин на юге провинции вертолет ВВС Израиля нанес авиаудар по автомобилю, который принадлежал члену неуказанного источниками ополчения, которое поддерживает легитимное правительство САР. Информации о жертвах взрыва не поступало, но автомобиль сгорел дотла.

С момента последнего авиаудара Израиля на территории САР прошлого всего пять суток. 27 февраля беспилотник уничтожил автомобиль одного из члена «Сирийских сил сопротивления», которые выступают против оккупации сирийских Голанских высот Израилем. 24 февраля ВВС Израиля нанесли удар по позициям палестинского ополчения «исламский джихад» и проиранского «Хашд Шааби» к югу от Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.