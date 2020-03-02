В Москве на 9 лет осужден убийца девушки-блогера, спрятавший ее тело в чемодане

Москва, 2 марта. Житель Московской области приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство девушки-блогера Екатерины Семочкиной, чье тело он спрятал в чемодане, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор 33-летнему Максиму Гарееву, обвиненному в убийстве девушки.

«С учетом позиции государственного обвинителя — прокурора Москвы Дениса Попова — суд приговорил Гареева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает столичная прокуратура.

Также суд удовлетворил иск родственников блогера о возмещении морального ущерба на 2,5 млн рублей.

Согласно данным следствия, в июле 2019 года Гареев в съемной квартире нанес более 19 ножевых ранений своей 25-летней знакомой. Пытаясь скрыть убийство, он положил тело девушки в чемодан и покинул место преступления. Тело блогера на следующий день обнаружил арендодатель.

Вскоре мужчина был задержан и арестован. Гареев признал вину. По его словам, мотивом для убийства стали оскорбления со стороны Семочкиной, в том числе унижение его сексуального достоинства и финансовых возможностей.

Ранее в Вологодской области суд признал виновными в убийстве приемного ребенка семейную пару Блохиных. Мать получила 18 лет лишения свободы, а отец — 4 года. Отмечается, что приемные родители полтора года избивали сына и не оказывали ему должную медпомощь.