Онищенко назвал секты и психлечебницы потенциальными источниками коронавируса

Москва, 2 марта. Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что секты и психиатрические лечебницы являются потенциальными источниками распространения коронавируса.

Парламентарий напомнил, что религиозная секта в южнокорейском городе Тэгу стала источником массового заражения коронавирусом. Вторым очагом коронавируса стала психиатрическая лечебница.

«А вторая вспышка у них идет, и в основном там погибшие, - это психиатрические отделения больниц. Там не соблюдаются правила личной гигиены и так далее. Это тоже играет определенную роль», — пояснил он.

Онищенко заявил о необходимости обратить внимание на секты и религиозные образования в России, которые стараются изолироваться от общества, так как они могут стать источником масштабной эпидемии коронавируса.

«Что касается людей, входящих в секты. Мы же прекрасно знаем, где они находятся. Тем более в региональные оперативные штабы по коронавирусу входят и органы полиции, которые имеют соответствующий административный ресурс», — добавил депутат.

Кроме того, Онищенко призвал россиян отказаться от любых заграничных поездок, а в случае недомогания немедленно обращаться к специалистам, не надеясь на «авось».

«Самое главное для граждан — еще и еще раз — ну воздержитесь вы от поездок. Воздержитесь!» — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 89 тысяч человек. От вируса погибли более трех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.