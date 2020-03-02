В Триполи военного прокурора уволили из-за попытки защитить людей

Триполи, 2 марта. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж уволил военного прокурора Фатхи Саада. Отставка связана с решением триполитанского главы возобновить учебную программу в военной академии Аль-Хадба, однако против этого выступил работник прокуратуры. Ранее обучение в образовательном учреждении пришлось отменить из-за продолжающихся обстрелов и боев в этом районе города.

В Триполи с начала марта участились нападения подконтрольных террористов так называемого ПНС на силы Ливийской национальной армии. Помимо экстремистов, в атаках участвуют сирийские боевики и турецкие военные. Они обстреливают позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и городские улицы, из-за чего гибнут мирные жители. На прошлой неделе таким образом во время атаки погибла семья из пяти человек.

Сирийских боевиков для ПНС поставляет Турция. Помимо этого, Анкара поставляет для бандформирований вооружение и военную технику. Этим самым они нарушают действующее в Ливии эмбарго на поставку оружие, которое действует в стране с 2011 года.