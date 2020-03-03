Психолог призвала не паниковать на фоне новостей в России о коронавирусе

Российский психолог-консультант Светлана Шевченко заявила, что никаких поводов для паники в связи с повсеместным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет. По крайней мере — в нашей стране.

Глава группы психологов и автор статей портала Общероссийского детского телефона доверия дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и рассказала о том, как реагировать на пугающие сообщения об эпидемии, начавшей свой путь в Китае, и как не поддаться стадному чувству.

«Можно пугаться и по другим поводам»

— Светлана, есть, наверное, какое-то понятие в психологии, которое объясняет пути выхода из такой ситуации?

— Конечно, есть такие приемы и рекомендации. Прежде всего, рационализация — когда человек оперирует реальными фактами и, исходя из этого, делает какие-то свои суждения, выводы. Если посмотреть на мировую статистику по предыдущим различным эпидемиям и вирусам, и мы возьмем, например, свиной грипп или атипичную пневмонию, то увидим, что тогда тоже были достаточно страшные случаи. Плюс очень плохие цифры с точки зрения смертности. Но при этом никакой паники не было.

— Может, из-за того, что вирусы не имели столь широкого распространения, как сейчас? Случаи заражения есть, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, уже почти в 80 государствах.

— Ну да, раньше это как бы было сконцентрировано в каждой отдельной стране, и каждая страна так или иначе с этим боролась. Сейчас же вирус действительно распространяется очень быстро. Тем не менее надо понимать, что даже это пока что не является поводом для паники. Во всяком случае, что касается России. Если человек захочет, скажем так, испугаться, он может пугаться по каким-либо другим и разным причинам, но только не по этой.

— У нас действительно не столь плачевная ситуация, как, например, в Италии или Южной Корее, не говоря уж о Китае.

— Благодаря принимаемым мерам объективно — повода для беспокойства нет. Есть еще такой очень важный момент. Данный вирус, если проанализировать все имеющиеся факты, поражает определенную целевую аудиторию. Он опасен, прежде всего, для тех, у кого и так изначально были проблемы с легкими, с какими-то бронхиальными инфекциями, заболеваниями... Но если человек ранее ничем подобным не болел, содержит себя в порядке, регулярно проходит обследования, не курит, не имеет проблем с легкими, у него нет аллергии, то он и сам поймет, что находится в группе минимального риска.

— А что делать тем, кто нервничает на сей счет?

— Если человек действительно переживает, он может предпринять простые шаги, такие как максимальное использование дезинфицирующих средств и следование правилам гигиены. Если есть страх насчет выезда за границу, то и не надо туда ехать. Самое главное, чтобы человек концентрировался на конкретных действиях, а не на панике и не на постоянном чтении новостей о коронавирусе.

«Не поддаться «заражению»

— Но это не так легко, как можно предположить...

— Вот очень важный момент — есть такой психологический прием влияния под названием «Заражение» (не путать с вирусом!). Это когда человек поддается различным эмоциональным состояниям, каким-то внушениям со стороны. Он начинает чувствовать то, что чувствует толпа. При этом без каких-либо фактов, какой-либо аргументации.

Часто данный прием используют ораторы на митингах, которые «поднимают» людей на какое-то определенное поведение, на какие-то действия. Часто люди на фоне вот этого «заражения» начинают бояться и делают какие-то вещи, на которые абсолютно не было никаких оснований.

В частности, сейчас некие граждане весьма агрессивно ведут себя по отношению к потенциальным, как им кажется, жертвам заражений или к людям определенной национальности. Например, к представителям Китая, Южной Кореи, Италии, где это широко распространилось. И, таким образом, кое-кто больше влияет на такие негативные настроения в обществе — вместо того, чтобы позаботиться о самих себе. Это типичное поведение толпы, про это написано много литературы.

— Стадное чувство.

— Да-да. Люди читают новости, начинают поддаваться панике, этим агрессивным настроениям и вести себя, исходя из собственного страха и чувства собственного самосохранения.

Но все же, если мы говорим о России, никаких поводов для паники пока что нет.

Кстати, есть еще один интересный момент. Так уж сложилось, что бессознательно люди, в том числе и в нашей стране, считают, что власти, как правило, скрывают какие-то обстоятельства.

— Теория заговора?

— Что-то такое. Мне кажется, некоторые наши соотечественники уверены, что на самом деле коронавирус у нас уже есть, ведь зачем тогда готовят больницы? В каждой больнице готовятся специальные инфекционные отделения для того, чтобы, в случае если это произойдет (множество случаев заражения коронавирусом. — Прим. ФАН), страна была бы готова.

Но это же абсолютно нормально! Такие вещи всегда происходят, когда есть какой-то риск. Однако люди не воспринимают это именно как превентивную меру: раз что-то готовится, значит, нам о чем-то не сказали и уже все вокруг заболевают, просто мы ничего не знаем.

«Самые чувствительные — мамы»

— Кто больше всех подвержен такому влиянию?

— Есть особая категория. Это «тревожные мамы». Несмотря на то, что статистика и факты говорят о том, что дети практически вообще не заражаются коронавирусом, они тем не менее особо бурно реагируют на всю эту информацию. Для них любой кашель, любое повышение температуры ребенка — явный сигнал того, а не заболел ли он коронавирусом? Вот мамы — самые чувствительные особы, которые сильнее всего на это и реагируют.

— Итак, ваш главный совет — не паниковать?

— В общем, надо совершать какие-то конкретные действия для самоуспокоения, по сбережению себя. Прежде всего — психологически. Это та самая рационализация, о которой я говорила выше. Надо не поддаваться «заражению», относиться объективно к фактам, изучать их и сопоставлять с другими. Главное, чтобы это не стало поводом для каких-то негативных моментов в поведении. Чтобы люди не начали себя неадекватно вести. Поводов для этого нет!

Ранее стало известно, что только в одной Москве обнаружено порядка десяти тысяч фейковых сообщений о заражении жителей российской столицы коронавирусом.

Как сообщает международная компания Group-IB, информационные атаки на население распространяются с помощью ботов в социальной сети «ВКонтакте», а также «разгоняются» так называемыми вбросами в различные группы в мессенджерах. Эти вбросы предназначены, прежде всего для наиболее восприимчивой аудитории — групп в мессенджерах при детских садах, школах (чаты и «форумы мамочек»), на представительниц прекрасной половины человечества и т. д.