Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 2 марта по состоянию на 22.00

С сегодняшнего дня редакция Telegram-канала Рыбарь начинает подводить суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики на площадке Федерального агентства новостей, любезно предоставившего для этого свой сайт.

На период активных боевых действий дайджест будет, по возможности, ежедневным. Если же событий будет много и большая часть придётся на ночь, добавится ещё утренний, промежуточный дайджест.

Дайджест разделён на несколько разделов:

— Большой Идлиб и северная Сирия: районы проведения операции «Идлибский рассвет», северо-восток Латакии и Хамы, а также север провинции Алеппо;

—Заевфратье: провинции Ракка, Хасеке и Дейр эз-Зор;

— Центральная Сирия: провинции Дамаск, Хама и Хомс;

— Южная Сирия: провинции Эль-Кунейтра, Деръа и Эс-Сувейда;

— Гуманитарная обстановка и восстановление: новости о доставке гуманитарной помощи, реставрации населённых пунктов, разминировании и восстановлении мирной жизни.

Большой Идлиб и северная Сирия

Саракиб

С утра сирийские подразделения заявили о возвращении контроля над городом Саракиб, ставшим знаменем и символом контрнаступления боевиков к востоку от столицы сирийского Идлиба.

К полудню появились репортажи сирийских военкоров, которые рассказали о «полном освобождении города», хотя, по факту, операция шла ещё полным ходом, и центр был «ничей»: по нему наносились удары как со стороны сирийской, так и турецкой артиллерии. Со временем бои сместились на северо-западную окраину, а трасса М5, перерезанная к северу от Саракиба, так и осталась блокированной.

К 18 часам вышло заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике: российские военные полицейские должны стать гарантом мира и спокойствия на перекрёстке трасс М4 и М5, и они введены в Саракиб с 17 часов. Учитывая то, что в Саракибе сохраняются очаги сопротивления террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», скорее всего, пока речь идёт о восточных окраинах города. Ввод российской военной полиции — это, прежде всего, мера политическая, а не военная. Если турецкие вооружённые силы, возможно, этакий «живой щит» удержит (а у «полицейских», без сомнения, будет ещё и прикрытие в виде, как минимум, систем артиллерийской разведки и комплексов армейской ПВО), то вот боевиков экс-«Нусры» («Джебхат ан-Нусра»1 — террористическая группировка, запрещена в РФ) и турецких «прокси» — едва ли.

По состоянию на 22 часа сирийцы заявляют о контроле над Джубасом и Тарнабой под Саракибом, но по факту населённые пункты пока ещё ничейные и находятся в «серой зоне».

Примерно в это же время турецкий журналист Омер Челик заявил со ссылкой на свои источники в МО об официальном старте турецкой операции «Весенний Щит» в сирийской провинции Идлиб в связи с истечением срока ультиматума, отведённого Турцией Сирии на вывод войск за линию Сочинских договорённостей.

О том, что операция ещё не началась официально, свидетельствует промелькнувшее сегодня в СМИ сообщение о назначении командующего 2-ой полевой армией ВС Турции генерал-лейтенанта Синана Яйлы.

Harekât Komutanı KOCAKURT Korgeneral Sinan Yayla :

"2. Ordu Idlibe sığmaz!" pic.twitter.com/jnFVYfcKDD — Yusufrt???????????? (@Yusufrt14) March 1, 2020

Как сообщает Telegram-канал «Пальто Сухейля», 57-летний Синан Яйла родился в Гереле, Гиресун, в 1962 году. Служил в составе 55-й механизированной пехотной бригады, был повышен в звании от бригадного до генерал-майора решением 30 августа 2014 года. Он был назначен командующим по материально-техническому обеспечению сухопутных войск 9 августа 2016 года.

Несмотря на звание генерал-майора, он был назначен командиром корпуса в командовании 7-го корпуса в центре Диярбакыра 30 августа 2017 года.

Хотя пока не совсем ясно, действительно ли стартовала операция (всё-таки, об этом официально должен объявлять, как минимум, министр обороны, а ещё лучше — президент)

О промежуточных итогах боевых действий в провинции Идлиб в полдень рассказал на брифинге Министр обороны Турции Хулуси Акар:

• 2 самолёта;

• 2 БЛА;

• 8 вертолёта;

• 135 танков;

• 5 систем ПВО;

• 86 орудий полевой и реактивной артиллерии;

• 16 платформ ПТУР;

• 77 единиц бронированной техники;

• 9 складов с боеприпасами;

• 2,557 сирийских военнослужащих.

Данные, естественно, завышены — не думаем, что сирийцы подозревали о наличии у себя такого количества техники.

Учитывая то, что турки официально ведут боевые действия против Сирийской Арабской Армии, сирийцы не посчитали себя должным сдерживать и открыли огонь по позициям артиллерии в приграничных сёлах по ту сторону границы. Местные жители сообщили о нанесённом материальном ущербе частным домам в н.п. Кырыкхан турецкой провинции Хатай.

#عاجل

تقارير تفيد بتدمير نظام دفاع جوى للنظام السوري روسي الصنع و رادارات بطارية من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية في ريف حلب الغربي pic.twitter.com/8NbpErsypQ — Clash Report (@clashreport) March 2, 2020

При этом, турецкие БЛА продолжают наносить авиаудары по позициям правительственных войск ещё и в провинции Алеппо. Одна из ракет попала в квартал Джамъиат аз-Захра на северо-западной окраине второй столицы Сирии. Было заявлено (на этот раз без видеоподтверждения) об уничтожении поставленной «сирийскому режиму» российской системы ПВО на западе провинции Алеппо, а также опубликовано видео уничтожения грузовика с боеприпасами на многоуровневой парковке в 20 км к северу от Саракиба.

تم تدمير شاحنات ذخيرة تابعة للنظام مختبئة تحت مبنى يبعد حوالي 20 كم شمال سراقب من قبل القوات االمسلحة التركية. استمرت الانفجارات في المبنى لساعات. pic.twitter.com/xyJl4FX7W2 — Clash Report (@clashreport) March 2, 2020

Джебель аз-Завия

Начавшееся позавчера контрнаступление боевиков в Джебель аз-Завия наконец-то захлебнулось и сирийцы начали возвращать утраченные позиции. Был отбит штурм Кяфр Нубболя, переосвобождены утерянные намедни Хазарин, Кяфр Мус и Каукаба.

При этом, пропагандисты боевиков уже утверждают, что захват Саракиба не значит ровным счётом ничего, поскольку возвращён контроль (по их мнению) над стратегически важным Кафр Нубболем.

Неделю назад, пока сирийская армия занимала долину Эль-Габ, те же самые «медиаактивисты» говорили, что Эль-Габ ничего не значит, и вообще, это одни камни и сёла, а вот Саракиб — это ого-го какая победа.

Утром боевики отчитались об уничтожении российского БЛА в небе над н.п. Рувейха. К вечеру в Сеть попало видео со сбитым иранским БЛА, который, возможно, и был тем самым «российским беспилотником».

Манбидж и Африн

Курдское информагентство North Press Agency заявляет о потерях среди правительственных сил в результате обстрела со стороны турецких прокси по окраинам Манбиджа.

СОПЧ сообщает о гибели 4 человек и ранении ещё пятерых. Обозреватели утверждают, что прилетело и по зданию в Аль-Ариме к западу от Манбиджа, где находится российский пункт управления.

Курдские боевики из «Сил освобождения Африна» опубликовали видео поражения из ПТУРа позиции турецких «прокси» в н.п. Мараназ на севере провинции Алеппо.

Заевфратье и Центральная Сирия

В результате совместного с Коалицией рейда в город Абу Хамам (округ Хаджин) на востоке провинции Дейр-эз-Зор была арестована очередная группа местных жителей, которых обвиняют в связях с бандподпольем.

Тщательно взращиваемая Международной коалицией «Проверенная сирийская оппозиция» в лице боевиков группировки «Магавир ас-Саура» выложила ролик с мероприятий боевой подготовки под руководством инструкторов Коалиции в зоне безопасности Эт-Танс в провинции Хомс. Как заявляют боевики, они тренируются, дабы «обеспечить безопасность зоны и не допустить возвращения ИГИЛ»1.

Part of the continuous training of members of the Maghaweir Al-Towra in the 55 km area of #AlTanf, #Syria, in order to ensure the protection of the area from #ISIS and to prevent their return. #Rukban #Attanf #Defeat_Daesh @OIRSpox @CJTFOIR @SOJTFOIR pic.twitter.com/Jpo1QBWEHQ — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) March 2, 2020

Южная Сирия

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по цели в н.п. Айн ат-Тина, расположенном на границе провинции Эль-Кунейтра и оккупированных Голанских высот. Одна ракета попала по гражданскому автомобилю, что привело к гибели водителя. В ЦАХАЛе, в свою очередь, заявили, что в автомобиле находился снайпер, в связи с чем было принято решение об его ликвидации.

В провинции Даръа установилось шаткое перемирие. Правоохранительные органы Дамаска и местное бандподполье договорились сперва о прекращении огня, а затем и разоружении и вывозе боевиков вместе с членами их семей в провинцию Идлиб. Но это только в Эс-Санамейне, ставшем «центром» очередного «сирийского восстания». В сёлах и городках неподалёку от иорданской границы продолжаются столкновения. Сегодня боевики выложили видео от, предположительно, вчерашнего дня, где фигурирует пленные сирийские солдаты.

Гуманитарная обстановка и восстановление

Главная организация по жилищному обеспечению Сирии рассказала о контрактах на сумму 147 млрд сирийских лир (в прошлом году было заключено контрактов на сумму 36 млрд лир) на строительство 29 тысяч 372 единиц жилья в провинциях Сирии.

Сирийский Минэнерго заявил, что пожелавшие установить себе в дом обогреватель на солнечных батареях, могут получить в банке заём на 300 тысяч лир и погасить его в течение 5 лет, просто расплачиваясь по счетам за электроэнергию. Такая инициатива появилась в рамках госпрограммы по поддержке развития возобновляемых источников электроэнергии, одобренной сирийским Кабинетом министров.

3 марта состоится торжественное открытие посольства Ливии в Дамаске в результате заключённых 2 марта между Палатой представителей ливийского Тобрука и сирийским МИДом договорённостей о возобновлении дипломатических контактов.

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1 Организация запрещена на территории РФ.