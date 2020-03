Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 2 марта по состоянию на 22.00

С сегодняшнего дня редакция Telegram-канала Рыбарь начинает подводить суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики на площадке Федерального агентства новостей, любезно предоставившего для этого свой сайт.

На период активных боевых действий дайджест будет, по возможности, ежедневным. Если же событий будет много и большая часть придётся на ночь, добавится ещё утренний, промежуточный дайджест.

Дайджест разделён на несколько разделов:

— Большой Идлиб и северная Сирия: районы проведения операции «Идлибский рассвет», северо-восток Латакии и Хамы, а также север провинции Алеппо;

—Заевфратье: провинции Ракка, Хасеке и Дейр эз-Зор;

— Центральная Сирия: провинции Дамаск, Хама и Хомс;

— Южная Сирия: провинции Эль-Кунейтра, Деръа и Эс-Сувейда;

— Гуманитарная обстановка и восстановление: новости о доставке гуманитарной помощи, реставрации населённых пунктов, разминировании и восстановлении мирной жизни.

С утра сирийские подразделения заявили о возвращении контроля над городом Саракиб, ставшим знаменем и символом контрнаступления боевиков к востоку от столицы сирийского Идлиба.

К полудню появились репортажи сирийских военкоров, которые рассказали о «полном освобождении города», хотя, по факту, операция шла ещё полным ходом, и центр был «ничей»: по нему наносились удары как со стороны сирийской, так и турецкой артиллерии. Со временем бои сместились на северо-западную окраину, а трасса М5, перерезанная к северу от Саракиба, так и осталась блокированной.

К 18 часам вышло заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике: российские военные полицейские должны стать гарантом мира и спокойствия на перекрёстке трасс М4 и М5, и они введены в Саракиб с 17 часов. Учитывая то, что в Саракибе сохраняются очаги сопротивления террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», скорее всего, пока речь идёт о восточных окраинах города. Ввод российской военной полиции — это, прежде всего, мера политическая, а не военная. Если турецкие вооружённые силы, возможно, этакий «живой щит» удержит (а у «полицейских», без сомнения, будет ещё и прикрытие в виде, как минимум, систем артиллерийской разведки и комплексов армейской ПВО), то вот боевиков экс-«Нусры» («Джебхат ан-Нусра»1 — террористическая группировка, запрещена в РФ) и турецких «прокси» — едва ли.

По состоянию на 22 часа сирийцы заявляют о контроле над Джубасом и Тарнабой под Саракибом, но по факту населённые пункты пока ещё ничейные и находятся в «серой зоне».

Примерно в это же время турецкий журналист Омер Челик заявил со ссылкой на свои источники в МО об официальном старте турецкой операции «Весенний Щит» в сирийской провинции Идлиб в связи с истечением срока ультиматума, отведённого Турцией Сирии на вывод войск за линию Сочинских договорённостей.

О том, что операция ещё не началась официально, свидетельствует промелькнувшее сегодня в СМИ сообщение о назначении командующего 2-ой полевой армией ВС Турции генерал-лейтенанта Синана Яйлы.

Как сообщает Telegram-канал «Пальто Сухейля», 57-летний Синан Яйла родился в Гереле, Гиресун, в 1962 году. Служил в составе 55-й механизированной пехотной бригады, был повышен в звании от бригадного до генерал-майора решением 30 августа 2014 года. Он был назначен командующим по материально-техническому обеспечению сухопутных войск 9 августа 2016 года.

Несмотря на звание генерал-майора, он был назначен командиром корпуса в командовании 7-го корпуса в центре Диярбакыра 30 августа 2017 года.

Хотя пока не совсем ясно, действительно ли стартовала операция (всё-таки, об этом официально должен объявлять, как минимум, министр обороны, а ещё лучше — президент)

О промежуточных итогах боевых действий в провинции Идлиб в полдень рассказал на брифинге Министр обороны Турции Хулуси Акар:

• 2 самолёта;

• 2 БЛА;

• 8 вертолёта;

• 135 танков;

• 5 систем ПВО;

• 86 орудий полевой и реактивной артиллерии;

• 16 платформ ПТУР;

• 77 единиц бронированной техники;

• 9 складов с боеприпасами;

• 2,557 сирийских военнослужащих.

Данные, естественно, завышены — не думаем, что сирийцы подозревали о наличии у себя такого количества техники.

Учитывая то, что турки официально ведут боевые действия против Сирийской Арабской Армии, сирийцы не посчитали себя должным сдерживать и открыли огонь по позициям артиллерии в приграничных сёлах по ту сторону границы. Местные жители сообщили о нанесённом материальном ущербе частным домам в н.п. Кырыкхан турецкой провинции Хатай.

При этом, турецкие БЛА продолжают наносить авиаудары по позициям правительственных войск ещё и в провинции Алеппо. Одна из ракет попала в квартал Джамъиат аз-Захра на северо-западной окраине второй столицы Сирии. Было заявлено (на этот раз без видеоподтверждения) об уничтожении поставленной «сирийскому режиму» российской системы ПВО на западе провинции Алеппо, а также опубликовано видео уничтожения грузовика с боеприпасами на многоуровневой парковке в 20 км к северу от Саракиба.

Начавшееся позавчера контрнаступление боевиков в Джебель аз-Завия наконец-то захлебнулось и сирийцы начали возвращать утраченные позиции. Был отбит штурм Кяфр Нубболя, переосвобождены утерянные намедни Хазарин, Кяфр Мус и Каукаба.

При этом, пропагандисты боевиков уже утверждают, что захват Саракиба не значит ровным счётом ничего, поскольку возвращён контроль (по их мнению) над стратегически важным Кафр Нубболем.

Неделю назад, пока сирийская армия занимала долину Эль-Габ, те же самые «медиаактивисты» говорили, что Эль-Габ ничего не значит, и вообще, это одни камни и сёла, а вот Саракиб — это ого-го какая победа.

Утром боевики отчитались об уничтожении российского БЛА в небе над н.п. Рувейха. К вечеру в Сеть попало видео со сбитым иранским БЛА, который, возможно, и был тем самым «российским беспилотником».

Курдское информагентство North Press Agency заявляет о потерях среди правительственных сил в результате обстрела со стороны турецких прокси по окраинам Манбиджа.

СОПЧ сообщает о гибели 4 человек и ранении ещё пятерых. Обозреватели утверждают, что прилетело и по зданию в Аль-Ариме к западу от Манбиджа, где находится российский пункт управления.

Курдские боевики из «Сил освобождения Африна» опубликовали видео поражения из ПТУРа позиции турецких «прокси» в н.п. Мараназ на севере провинции Алеппо.

В результате совместного с Коалицией рейда в город Абу Хамам (округ Хаджин) на востоке провинции Дейр-эз-Зор была арестована очередная группа местных жителей, которых обвиняют в связях с бандподпольем.

Тщательно взращиваемая Международной коалицией «Проверенная сирийская оппозиция» в лице боевиков группировки «Магавир ас-Саура» выложила ролик с мероприятий боевой подготовки под руководством инструкторов Коалиции в зоне безопасности Эт-Танс в провинции Хомс. Как заявляют боевики, они тренируются, дабы «обеспечить безопасность зоны и не допустить возвращения ИГИЛ»1.

Part of the continuous training of members of the Maghaweir Al-Towra in the 55 km area of #AlTanf, #Syria, in order to ensure the protection of the area from #ISIS and to prevent their return. #Rukban #Attanf #Defeat_Daesh @OIRSpox @CJTFOIR @SOJTFOIR pic.twitter.com/Jpo1QBWEHQ