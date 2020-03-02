Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted

Лос-Анджелес, 2 марта. Известный голливудский актер испанского происхождения Антонио Бандерас примет участие в экранизации популярной видеоигры Uncharted. Об этом сообщает известное американское издание Variety.

В ленте также будут задействованы менее известные актеры — София Тейлор Али и Тати Габриэль. А режиссерское кресло, как ожидается, займет Рубен Фляйшер, снявший до этого «Венома».

Uncharted — популярная серия action-adventure игр, вышедшая эксклюзивно для консолей Sony Playstation. Главным героем является Натан Дрейк — молодой авантюрист, искатель приключений и охотник за сокровищами.

Несмотря на то, что Uncharted является практически культовой игровой серией, владеющая правами на бренд компания Sony уже многие годы не может приступить к съемкам экранизации. Проект покинули режиссеры Сет Роген («Интервью»), Дэвид О. Расселл («Боец»), Шон Леви («Ночь в музее»), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») и Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»).

Отметим также, что фанаты Uncharted заранее скептично относятся к экранизации, поскольку компания Sony отказалась брать на главную роль звезду сериала «Светлячок» Натана Филиона, несмотря на то, что герой игры Натан Дрейк похож на актера внешне и даже носит его имя. Вместо этого студия решила сделать фильм про молодые годы Дрейка и взяла на главную роль 23-летнего Тома Холланда, звезду перезапущенного в 2017 году «Человека-паука». Роль Салли, человека, который заменил Дрейку отца, досталась американскому актеру Марку Уолбергу, известному по фильмам «Отступники» и «Стрелок».