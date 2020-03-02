Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»

Москва, 2 марта. Пять работ претендуют на российскую кинопремию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, сообщают организаторы.

За номинацию «Лучший режиссер» поборются Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Андрей Смирнов.

«Нику» за лучшую женскую роль могут получить Самал Еслямова («Айка»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Елена Сусанина («Керосин»). В номинации «Лучшая женская роль второго плана представлены» Вера Алентова («Воскресенье»), а также Нина Дробышева и Наталья Тенякова («Француз»).

На премию за «Лучшую мужскую роль» претендуют Алексей Агранович («Юморист»), Алексей Вертков («Воскресенье»), Александр Паль («Верность»), Леонид Ярмольник («Одесса»). В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Александр Балуев и Михаил Ефремов («Француз»), а также Евгений Цыганов («Одесса»).

Вручение премий состоится 29 марта в Москве.

Напомним, что кинопремия «Ника» вручается с 1987 года — ее учредителем выступил Союз кинематографистов СССР. Призеры определяются тайным голосованием Российской академии кинематографических искусств.

В 2019 году «Нику» за лучший фильм получил Алексей Федорченко за свою работу «Война Анны». Лучшими актерами стали Алексей Серебряков и Евгений Цыганов, в женской номинации награда досталась Марте Козловой. Лучшим режиссером академия кинематографических искусств признала Кирилла Серебренникова за фильм «Лето».