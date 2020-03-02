Греческие пограничники вынуждены вести огонь на поражение против толп мигрантов из Турции

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии турецкой границе для всех желающих мигрировать в Западную Европу, на греко-турецкой границе четвертый день идут столкновения. Имеются пострадавшие среди представителей греческих силовых структур, ранены два журналиста.

Причиной «неожиданной доброты» турецкого президента стало его желание оказать давление на европейских лидеров, а через них и на НАТО, чтобы она выступила в поддержку действий турецкой армии в Сирии. Выступая 29 февраля в Стамбуле, он заявил, что из-за последних событий в Сирии (имеется ввиду обстрел сирийской армии в ответ на атаки исламских боевиков в результате которого погибли и 33 турецких солдата) «Анкара не может справиться с новой волной беженцев из Сирии. Нам давно говорят, что мы не обязаны принимать такое количество беженцев. ЕС обещал нам помощь, но ничего не сделал, поэтому вчера мы открыли нашу границу. 18 000 беженцев уже пересекли ее, а сегодня их число составит 25 000-30 000 человек. И мы не закроем «ворота», потому что ЕС должен был сдержать свое слово».

Говоря про помощь ЕС, Эрдоган явно имеет в виду договор, заключенный между его страной и ЕС в 2016 году. Действительно, пункт договора об отмене виз при посещении ЕС гражданами Турции до сих пор не выполнен. Из 6 миллиардов евро финансовой помощи Турция уже получила 2,4 миллиарда, а остальные получит до 2022 года как предусмотрено в договоре. Хотя турецкие власти хотят получить деньги как можно быстрее, так как экономическая ситуация в стране тяжелая. Самой важной частью договора был пункт о депортации обратно в Турцию мигрантов незаконно прибывших из нее и размещение в ЕС такого же количества мигрантов из Турции, которые соответствуют требованиям законов ЕС для получения статуса беженца. Но за прошедшее время было депортировано в Турцию только 2200 мигрантов, а в страны ЕС отправлено более 25 тысяч. Таким образом, договор пока не уменьшил число мигрантов в Европу, а наоборот это число увеличил.

Проблема заключается в том, что Греция готова отправлять всех приплывших на ее острова мигрантов незамедлительно, но руководство ЕС требует, чтобы незаконность просьбы о получении убежища определял суд, а для него необходимо множество документов. В результате заявления об убежище рассматриваются на островах в среднем через 18 месяцев после прибытия на них мигрантов. Кроме того предполагалось, что по договору 72 тысячи законных мигрантов будут расселять пропорционально среди всех стран ЕС, но отказались их принимать не только почти все восточноевропейские страны, но и Дания, Британия и Ирландия. В результате больше всего таких мигрантов приняла Германия — 8596 человек.

Сейчас в Турции проживают около 3,6 миллиона мигрантов, но хоть президент Турции регулярно и угрожает миллионными нашествиями на Европу, осуществить его на практике он не может. Сирийцы, которые составляют большинство среди нашедших убежище в Турции, в основном селятся в восточных районах страны, прилегающих к их родине, так как планируют туда вернуться. Те из них, кто хотел жить в ЕС, перебрались туда еще в 2015 году, когда их позвала в ЕС канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, если все мигранты отправятся в Европу, то где будут брать пополнение отряды террористических организаций, воюющих против правительства Башара Асада в Сирии.

Даже министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу после сообщения об открытии турецких границ для мигрантов написал в Twitter, что в Эдирне прибыло 100577 человек из которых 76358 уже достигло границы с Грецией. Греческие власти утверждают, что на самом деле мигрантов на их сухопутной границе около 10 тысяч, близкое количество мигрантов — 13 тысяч вдоль всей 212-километровой границы называет Международная организация миграции.

Самые ожесточенные столкновения происходят на КПП в районе Пазар-Куле и Кастания. Мигранты пытаются прорваться, забрасывая пограничников камнями и горящими сучьями, распыляют слезоточивый газ. Столкновения происходят волнами. После очередной неудачной атаки мигранты отходят и отдыхают в установленных недалеко от границы палатках. Потом атакуют снова. Все это происходит и днем и ночью. Греческим пограничникам, а также прибывшим им на помощь полицейским и военнослужащим до сих пор удалось предотвратить массовый прорыв границы. Ими зафиксированы факты разрезания греческих ограждений из проволоки турецкими военнослужащими и направления к ним мигрантов. Греки, защищая свои границы, используют гранаты со слезоточивым газом и водометы. После того, как был ранен полицейский, его коллеги открыли стрельбу над головами нападавших и рассеяли их.

Сегодня стали применяться водометы системы «Аякс», которая обливает синей краской и таким образом даже в случае прорыва в Грецию мигранты будут легко идентифицированы.

По официальным данным только за первые сутки противостояния с 6 утра 29 февраля были предотвращены попытки проникновения в Грецию 9972 мигрантов и при этом 73 из них задержаны. При этом среди задержанных почти нет сирийцев о которых так заботится президент Эрдоган. В основном среди них афганцы, пакистанцы и иракцы.

Жители близлежащих городов и сел собрали три грузовика с едой и напитками для тех, кто обороняет КПП. Ожидается приезд митрополитов православной церкви, министров. Часть мигрантов пытается попасть в Грецию, форсировав пограничную реку Эврос. Здесь на помощь пограничникам пришли местные рыбаки, которые баграми переворачивают лодки с мигрантами, а затем с помощью них же заставляют их плыть обратно к турецкому берегу.

Резко увеличилось количество мигрантов приплывающих на резиновых лодках на греческие острова в Эгейском море — Лесбос, Самос, Хиос и Кос. Эти многострадальные острова принимают у себя почти весь миграционный поток в ЕС. Крайне взрывоопасная обстановка сложилась на Лесбосе, где размещены около 30 тысяч мигрантов. При этом население острова всего 90 тысяч. Узнав о планах строительства новых лагерей жители острова несколько дней назад вышли на акцию протеста и даже вступили в столкновение с переброшенным на островом спецназом. В результате получили ранения 62 человека. Последние дни жители острова прекратили схватки с полицией и теперь защищают ближайшее к Турции побережье острова от высадки мигрантов, не позволяя им высаживаться на берег.

Кроме того катера жителей Лесбоса выталкивают резиновые лодки мигрантов обратно.

Морским пограничникам Греции удалось сделать видеозапись, показывающую, что лодку с мигрантами сопровождает турецкий пограничный катер.

Для предотвращения нового набега мигрантов правительство Греции принимает кардинальные меры. Уже объявлено, что в течение ближайшего месяца прошения о предоставлении убежища рассматриваться не будут. Кроме того в районе турецкой границе в Эвросе будут проходить учения 4-го армейского корпуса. Будет также осуществляться переподготовка пограничников, включающая в себя стрельбу из пулеметов, автоматов и пистолетов, а в районе островов будут проходить стрельбы из легкого и тяжелого огнестрельного оружия в морской акватории.

Судя по тому, что за трое суток не удался не один массовый прорыв мигрантов в Грецию, очевидно, что попытка президента Турции разыграть мигрантскую карту провалилась. Не помогли даже попытки сыграть на жалости европейцев. Сегодня в Интернете появилось видео на котором умирает мигрант с залитым кровью лицом.

Однако официальный спикер правительства Греции Стелиос Пецас объявил в Твиттере, что это фальшивка.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

28 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил: «Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилили турецкую противовоздушную оборону. Но союзники думают о том, какую еще поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии». Однако на состоявшемся на следующий день Совете НАТО даже решение о переброске в Турцию средства ПВО принято не было. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас воспользовался своим правом и наложил вето на это решение НАТО.