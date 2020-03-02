نتائج ليبيا ، 2 مارس  : توقف مسلحي حكومة الوفاق الوطني عن خلق مظهر مراعاة وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا ، 2 مارس : قتل سبعة من المرتزقة السوريين في منطقة عين زارة في ليبيا ، يستقبل الأسد وفداً من الحكومة المؤقتة الليبية ، واعترف متشددو حكومة الوفاق الوطني بوقف الهدنة وقتل 23 جندي من الجيش الوطني الليبي ، المخابرات أفاد الجيش الوطني الليبي بتجنيد سجناء من قبل حكومة الوفاق الوطني.

الأسد يستقبل وفداً من الحكومة المؤقتة الليبيه

يعقد في دمشق اجتماع للحكومة السورية ، برئاسة الرئيس بشار الأسد ، مع وفد يمثل الحكومة المؤقتة في ليبيا ، السلطة الشرعية الوحيدة لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. البلاد على يقين من أن تركيا أصبحت العامل الرئيسي في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ناقش الاجتماع ، الذي انعقد في 2 مارس ، الوضع الحالي في سوريا وليبيا. كان من بين الموضوعات الرئيسية للمفاوضات كفاح دولتين ضد الإرهاب ، وكذلك مكافحة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة.

أعرب الطرفان عن ثقتهما في أن الأحداث الجارية في سوريا وليبيا هي "روابط لسلسلة واحدة". وفقًا للمندوبين ، فإن الأزمة في هذه البلدان ناتجة عن تدخل دول أخرى ، وخاصة تركيا. الزعيم التركي رجب طيب أردوغان ، يحاول تحقيق طموحاته ، يستخدم الإرهابيين. مثل هذه السياسة التي يتبعها الرئيس التركي تؤدي إلى تصعيد النزاع وتشكك في السلامة الإقليمية للدول الأخرى وسيادتها.

بالإضافة إلى ذلك ، وافق الوفدان الليبي والسوري على توسيع التعاون الثنائي لتعزيز مكافحة الإرهاب. ستكون الخطوة الأولى في تعزيز التعاون بين الدول هي فتح البعثات الدبلوماسية.

مسلحو حكومة الوفاق الوطني يعترفون بعرقلة وقف إطلاق النار وقتل 23 مقاتلاً من الجيش الوطني الليبي

وفي ظل خلفية الهدنة ، تواصل قوات ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني الليبي. و أصيب أكثر من عشرين جنديًا من الجيش الوطني الليبي بجروح قاتلة. تفاصيل يوم الاثنين ، 2 مارس ، قال مصطفى موجي ، الممثل الرسمي للقوات المشاركة في عملية "بركان الغضب".

وفقًا لموجي ، فقد جيش خليفة حفتر في جنوب طرابلس 23 مقاتلاً ، وتم القبض على أربعة آخرين. وأضاف أنه خلال الاستفزازات المسلحة ، تم قتل تسعة من أنصار حكومة الوفاق الوطني. لن يقوم مقاتلو حكومة الوفاق الوطني بحل المشكلة الحاليةدةسلم ، ويحصلون على الأسلحة والمرتزقة من تركيا. بالإضافة إلى ذلك ، وافق زعيم "الحكومة" طرابلس قايز السراج على تجنيد السجناء المدانين بجرائم القتل والسرقة.

لقد توقفت حكومة الوفاق الوطني أخيرا عن التظاهر باحترام الهدنة في ليبيا

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم القوات المسلحة لحكومة الوفاق الوطني ، إن المسلحين قاموا بدمج جبهات منطقة طرابلس العسكرية مع الغرب والوسط. وأكد أن القوات البرية "نجحت في هجوم واسع النطاق" ، وأضاف أنه قد تمكنت فصائل حكومة الوفاق من تدمير أكثر من 15 سيارة ودبابة للجيش الوطني الليبي في يوم واحد.

من بين أشياء أخرى ، وفقًا لقنونو، هاجم المسلحون قاذفة الصواريخ التابعة للجيش الوطني الليبي في اتجاه عين زارة ، والتي سبق أن أطلقت النار على مطار معيتيقة، بجوار السجن الذي يحمل نفس الاسم ، حيث يحتجز علماء الاجتماع الروس. واتهم قائد الجيش الوطني الليبي ، المشيرخليفة حفتر ، في "محاولة يائسة" للوصول من ترهونة إلى العزيزية ، وأكد أن الجيش تراجع الي الخطوط الرئيسية.

ونذكر أنه في ليبيا ، لا يزال نظام وقف إطلاق النار ساري المفعول رسمياً. ومع ذلك ، فإن التقرير الأخير لحكومة الوفاق الوطني حول الهجوم دمر أخيراً التظاهر بوقف إطلاق النار. ومنذ تدخل تركيا في الأزمة الليبية ، ازداد عدد الاستفزازات التي قام بها رئيس الوزراء فايز السراج.

استخبارات الجيش الوطني الليبي أبلغت عن تجنيد السجناء من قبل حكومة الوفاق الوطني

وقال أحمد المساري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن المخابرات وثقت تجنيد المجرمين في السجون. ووفقا له ، فإن مقاتلي عصابة اسامة جويلي ، الذين يرفعون تقاريرهم إلى زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق فايز لسراج ، يقومون بتجنيد السجناء.

ويلاحظ إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي أبلغت عن مراقبة تحركات الجماعات الإرهابية في غرب طرابلس. بالإضافة إلى تهريب الوقود ، أبلغ عملاء الاستخبارات عن تجنيد السجناء بصورة نشطة. وحُكم على بعضهم ، كما تم التأكيد عليه ، بالسجن بتهمة القتل والسرقة. السراج يبذل قصارى جهده للحفاظ على احتلال طرابلس. للقيام بذلك ، فإنه يستخدم أي وسيلة ، بما في ذلك تجنيد المجرمين الذين حكم عليهم بشروط حقيقية. أندريه كوشكين ,رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بالجامعة الاقتصادية الروسية ج. ف. بليخانوف وعضو رابطة العلماء السياسيين العسكريين ، أشار إلى أنه بالإضافة إلى المجرمين يستخدم السراج الارهابين السوريين.

وخطتهم بسيطة - البقاء في هذه الحالة صعب جدا عندما يهدف الجيش الوطني الليبي إلى تطهير البلد من الإرهاب بالكامل. إنهم يعتمدون على الدعم من (أردوغان). وقال الخبير إنه يساعدهم بنشاط بنقل قوات من إدلب.

يعتقد الجيش الوطني الليبي أن نظام حكومة الوفاق الوطني قرر اللجوء إلى تجنيد الأسرى بعد خسائر فادحة على خط المواجهة.

يسعى إرهابيو حكومة الوفاق الوطني إلى تعطيل الهدنة عن طريق مهاجمة جيش خليفة حفتر بانتظام. يستخدم المسلحين الأسلحة التركية والطائرات بدون طيار والمعدات العسكرية التي تم الحصول عليها لتجاوز حظر الأمم المتحدة. يختبئ المسلحون خلف الأحياء السكنية ويطلقون النار من هناك.

وفي ظل تفاقم الحالة الداخلية في ليبيا ، تواصل تركيا " ضخ " ليبيا بمرتزقة سوريين وجيشها.

مقتل سبعة مرتزقة سوريين في منطقة عين زارة في ليبيا

قُتل أكثر من سبعة إرهابيين سوريين في 2 مارس على المشارف الجنوبية لطرابلس. تم الإبلاغ عن ذلك على Twitter بواسطة المستخدمين.

تم توضيح أنه تم القضاء على ما لا يقل عن سبعة مرتزقة من سوريا ، تم تسليمهم إلى ليبيا من تركيا ، في منطقة عين زارة . أصبح مقتل المسلحين السوريين مرة أخرى دليلًا على التدخل التركي في الصراع الليبي من خلال عمليات تسليم الأسلحة والمعدات على نطاق واسع إلى ليبيا ، وكذلك النقل الجماعي للمرتزقة من سوريا.

سبق أن أعلن إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي رسميًا أنه خلال القصف والهجمات ، فقد الجيش الوطني الليبي أكثر من 20 جنديًا. ومن المعروف أن ضابط في الجيش الوطني الليبي الذي تمسك بالالتزام بوقف الأعمال القتالية قد تلقى جرحاً قاتلاً.

في وقت سابق ، وجدت الاستخبارات التي أجراها الجيش الوطني الليبي أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني يجددون صفوفهم بالمجرمين الذين حكم عليهم بالسجن الحقيقي.