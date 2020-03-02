Сирия, 2 марта. Военная полиция РФ прибыла в освобожденный Серакиб. Фейковые митинги в знак поддержки Эрдогана прошли в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлиб направили к Серакибу подразделение военной полиции ВС РФ и освободили от боевиков два поселка в приграничной с провией Хама зоне.

Армия Турции и союзные силы: насильно выгнали население в Алеппо и Ракке на митинги в знак поддержки операции «Щит весны».

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в поджоге в лагере для беженцев «Аль-Хол» на востоке Хасаки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): заявила об уничтожении танка правительственных сил на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке провели рейд в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

Сообщается, что «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», при поддержке артиллерии ВС Турции атаковала позиции правительственной армии. Боевики открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе провинции у деревни Шейх-Акиль и склонов высоты Кабтан, о чем сообщает новостной портал Step News. Пока что информации о потерях сирийской армии не поступало. Боевики заявили, что при обстреле был поврежден один танк и зенитная установка «Шилка».

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), к востоку от города Айн-аль-Араб (Кобани) взял начало маршрут российско-турецкого патруля военной полиции. Турецкая часть конвоя прибыла из турецкого приграничного поселка Гариб, маршрут прошел до деревни Багайдик. На пути следования полицию прикрывали с воздуха два вертолета ВКС РФ, после чего конвой вернулся к исходной точке маршрута.

Провинция Идлиб

Как сообщает РИА Новости, в городе Серакиб в дальнейшем будут обеспечивать безопасности мирного населения подразделения российской военной полиции. Как указано в пресс-релизе Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), военная полиция будет обеспечивать как безопасность в районе, так и беспрепятственное перемещение транспорта на трассах М-5 и М-4 с сегодняшнего дня. Ранее обе трассы пытали поочередно перекрыть то отряды протурецких фракций, чтобы затруднить переброску подразделений сил Башара Асада к линии разграничения сторон на юге провинции, а также на север провинции Хама в долину Аль-Габ, где в настоящее время сирийская армия тоже наступает на позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок.

Под контроль сирийской армии после боев с отрядами «Сирийской национальной армии» вернулись поселки Кафр-Мус и Кавкаба, расположенные на юге провинции Идлиб, как передает агентство Step News. Боевики со своей стороны отрицают сдачу поселений сирийской армии и выпустили заявление о том, что уничтожили танк армии, подбив его ракетой.

Провинция Ракка

В Тель-Абъяде боевики протурецких сил согнали жителей на митинг в поддержку военной операции турецкой военной операции «Щит Весны», как сообщает новостной портал Alk Habour. Похожая акция прошла в городе Джераблус на востоке провинции Алеппо, где местные жители вышли на улицу с флагами Турции. Примечательно, что оба города находятся в зонах операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» и под контролем лояльных Анкаре группировок. Военные аналитики и эксперты предполагают, что «Сирийская национальная армия» выгнала население на демонстрации насильно, чтобы создать видимость поддержки операции самими сирийцами. Подобный имиджевый ход нужен Турции после ряда экспансивных действий Анкары, которые только обострили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хасака

Как сообщает ливанское агентство Al Nour, в пятом секторе лагеря беженцев «Аль-Хол» в очередной раз вспыхнул пожар. Ни один из временно перемещенных граждан не пострадал, пожар потушили сами жители сектора. Прибывшие на место пожара охранники из числа боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в соседних палатках. Значительная часть размещенных в пятом секторе беженцев – члены семей и жены террористов «Исламского государства», которые уже предпринимали попытки насадить свои радикальные порядки другим жителям. Поступали сообщения о том, что «вдовы ИГИЛ» совершали покушения на других беженцев. Так, осенью в лагере были задушены несколько женщин туркестанской национальности, которые отказались носить платок. Были задушены неизвестными также несколько перемещенных лиц иранского происхождения. В последнее время в лагере участились пожары, и SDF подозревают, что за поджогами тоже стоят вдовы террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.