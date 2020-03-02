Боевики ПНС были встречены огнем артиллерии ЛНА при попытке прорваться в районе Айн Зара

Триполи, 2 марта. Бандформирования, подконтрольные руководству так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возобновили нападения на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Сообщается, что боевики атаковали армию Халифы Хафтара на направлении Айн Зара, артиллерия ЛНА открыла по ним огонь.

Террористы ПНС попытались с боем прорваться через линию обороны ЛНА, однако защищающаяся сторона сумела вовремя отреагировать — артиллерия 128-го батальона ЛНА нанесла серию точечных ударов по атакующим, разбив их ряды и вынудив спасаться бегством.

В окрестностях оккупированного Триполи продолжают фиксироваться боевые столкновения между ПНС и ЛНА. В течении дня 2 марта на южной окраине Триполи уничтожено более семи сирийских террористов. Также в ПНС сообщили, что в ходе обстрелов и нападений Ливийская национальная армия потеряла более 20 бойцов. Известно, что смертельное ранение получил офицер ЛНА, контролировавший соблюдение режима прекращения боевых действий.