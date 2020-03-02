Делегация из Сицилии впервые посетила Крым

Симферополь, 2 марта. Делегация из Сицилии впервые прибыла на территорию Крыма. Об этом в понедельник заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель.

Он отметил, что гости будут находиться на полуострове до 6 марта. В рамках визита они посетят несколько населенных пунктов и встретятся с руководством Симферополя. По завершению планируется подписание партнерского соглашения между Сицилией и Евпаторией.

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыли в Крым​​​. Всего в составе делегации шесть человек. Все они представляют разные муниципальные образования», — пояснил Гемпель РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. При этом иностранных гостей не смущает реакция Киева, который каждый раз выпускает ноту протеста и вносит побывавших в Крыму политикой в черный список.

В то же самое время некоторые украинские политики призывают Киев «сменить пластинку» и признать потерю полуострова. Так, например, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук, который посоветовал властям перестать врать населению.