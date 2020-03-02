За мир без невежества и глупых комментариев: в Москве прошел форум «Ученые против мифов»

В Москве провели XII форум, посвященный научно-популярному развенчиванию концепций лженауки, «Ученые против мифов». Откуда к нам приходят современные антинаучные теории и почему они так легко ложатся в русские умы, Федеральному агентству новостей рассказал один из организаторов форума, редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

«Науч-поп становится модным»

Двухдневный форум «Ученые против мифов» в этом году снова легко собрал полный зал Университета науки и технологий МИСиС в Москве. Все выступления можно было смотреть по трансляции на русском языке в любой точке мира.

«У нас довольно пестрая публика, — заметил Соколов. — В основном — молодежь. Но не только студенты, а, скорее, офисные работники, интеллигенция».

По его словам, в России появилась новая прослойка, которая активно интересуется наукой.

«Науч-поп становится модным направлением досуга, — уверен ведущий форума. — Он становится в один ряд со здоровым образом жизни, фитнесом. У нас на форуме всегда много тех, кто впервые в жизни оказался на научно-просветительском мероприятии».

Идея форума «Ученые против мифов» построена на разоблачении заблуждений. Работают ли гомеопатия и БАДы? Убивают ли прививки? Лечится ли депрессия водкой или проходит сама? Исаакиевский собор построили масоны или инопланетяне? Как говорить с теми, кто не верит в высадку американцев на Луну? Процессы разоблачения устойчивых мифов привлекают людей самого широкого круга: организаторы заявляют, что трансляция форума просматривается во многих странах за пределами России.

«Мы стараемся привлекать, с одной стороны, тех, кто отстаивает научную картину мира и кто способен менять свои взгляды, если этого требуют факты, — пояснил собеседник ФАН. — Но есть люди, которые на это совсем не способны, и тут науч-поп бесполезен. Нас иногда упрекают в том, что мы работаем с теми, кто и так не верит в мифы и убежден в научных теориях. Но мы стараемся привлекать людей из серой зоны, стараемся показать, что многие меняют взгляды или формируют их прямо на форуме. И если мы этого не сделаем, то это сделают проходимцы».

«Плоскоземство» пришло с Запада

В начале и конце каждой лекции докладчики проводят опрос и замеряют «уровень мифологизации» зала. Зрители позже признаются, что не знали таких тонкостей течения депрессии, работы альтернативных источников энергии или климатических изменений в мире. Данные голосования меняются пропорционально убедительности, аргументам и харизме лектора. Точно так действуют на невежественные умы антинаучные теории — чем эффектнее изложены, тем больше влияние.

«Наше общество сильно дифференцированно, — констатировал Соколов. — Есть образованные эрудированные люди с образованием выше среднего. Есть и те, кто образован чудовищно. Судя количеству ошибок в комментариях к нашим видео на YouTube, среди последних много школьников, и с ними тоже надо работать. Иногда это кажется бесполезно: что можно сказать плоскоземельцу, уверенному в теории заговора? Какие аргументы подобрать, если он даже очевидные следствия эксперимента интерпретирует в пользу своей теории. Сложно, но можно, нужно. Сейчас в плане лженауки мы не сильно отличаемся от других стран. Скажем, «плоскоземство» пришло с Запада — вылезло в последние 10 лет с развитием соцсетей, YouTube. Раньше не было среды для этого».

Антинаучные теории легко ложатся на умы людей, которые привыкли потреблять очень простые смыслы, на умы, абсолютно не подготовленные к восприятию научной информации, считает собеседник ФАН.

«Лучше, чтоб черепная коробка вообще не напрягалась, — смеется Александр. — Такой человек обладает мышлением донаучного человека: что я вижу, чувствую, то и есть. А наука нас учит тому, что чувства нас обманывают, что их надо проверять логикой, экспериментом, моделью, и часто результат противоречит этому «я чувствую». Удивительно, но практически любой бред, накладываясь на восприятие пещерного человека, находит свою аудиторию, которая это растиражирует».

Вопреки укорам в «слишком просвещенной аудитории» на форум заходят и искренние приверженцы теорий заговора. Например, лекторам XII мероприятия «Ученые против мифов» пришлось публично доказывать строительство Исаакиевского собора Монферраном и разоблачать структуру строения теории заговора их поклонникам.

«Сегодня информации много, качество ее нестабильно, и если у человека нет критерия для поиска, он не обучен отличать научные сведения от трепа, он теряется, — говорит Соколов. — Например, мы на форуме устроили дебаты ученого и представителя мифов. Один говорит о том, что в изменении климата повинно антропогенное влияние, а второй не менее убедительно говорит, что человек в этом не виноват и «оно само». Неподготовленному человеку, слушая это, не на что опереться. Мы учим распознавать специалиста. Наши выступающие обязаны быть более умными, более понятными, более убедительными. Должны находить примеры, которые ложились бы на мировоззрение публики».

Впервые на форуме организаторы решили устроить «баттл» ученых: астрофизикам предстояло за 10 минут по очереди максимально доходчиво объяснить такие сложные понятия, как «темная материя», «эффект Доплера», «искривление пространства». Победил тот, кто нашел самые удачные образы к умам слушателей: например, объяснение эффекта Доплера через историю влюбленного парня, который отправляет письма своей пассии во время путешествия на поезде через всю Россию.

«В некоторых сферах эти «хитрости» объяснения сложных понятий аудитории уже разработаны, — объяснил Соколов. — Ученые нашли удачные образы для разъяснения — в теории эволюции, в биологии. Но где-то это рождается прямо сейчас — например, в области климата».

«Напугать человека легко, успокоить сложно»

Участники проекта «Ученые против мифов» каждый год выбирают мифы, от обсуждения которых жарче всего в комментариях. Самые сливки сняли, конечно, в первые годы форума, отметил Соколов. Тогда из «топа невежества» взяли темы креационизма, новой хронологии и историю о том, как американцы «не были на Луне». В этом году обсудили депрессию, аутизм, разум у животных, альтернативные источники энергии, биодобавки, клонирование, мифы в кино. Шумиха вокруг Греты Тунберг заставила вновь поднять тему глобального потепления. А вот ВИЧ-диссиденты и коронавирус не успели попасть в список лекций до верстки программы форума.

«Самые опасные мифы — это те, что связаны со здоровьем, — считает ведущий форума. — Антипрививочники, ВИЧ-диссиденты, гомеопатия… Вера в мифы на эту тему просто опасна для жизни человека, и то, что творится на фоне этих мифов сейчас, — очень скверно. Человека напугать легко — успокоить сложно, поэтому главные мифы касаются страхов человека, его опасения за свое здоровье. Пить йод или нет? Помогут БАДы или нет? При разработке программы мы тщательно работаем с запросами делегатов форума, проводим анкетирование, составляем рейтинг тем, смотрим популярность публикаций. Стараемся идти от аудитории и того, что интересно самим зрителям. Иногда свои темы предлагают докладчики, иногда мы предлагаем им что-то острое».

Кроме основной программы выступлений лекторов форума гостям предложили занятные реконструкции: железным топором порубить бревно, датировать археологический памятник, сплести веревки из крапивы и даже «раскопать» древнее захоронение.