Москва, 2 марта. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать основы госполитики в местном самоуправлении. Срок исполнения поручения — 1 октября 2021 года.

«Правительству РФ представить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года», — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Отметим, что глава государства также поручил кабинету министров утвердить нормы современного русского литературного языка, провести экспертизу словарей и справочников, а также создать госпрограмму «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

В конце января, выступая на заседании Госсовета, Путин заявил о необходимости повышения эффективности местного самоуправления в стране. По словам российского лидера, местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти, поэтому на нем лежит огромная ответственность. Путин добавил, что любой россиянин, в какой бы части страны он ни жил, имеет право на хорошие дороги, освещенные улицы, детские площадки и благоустроенные дворы.