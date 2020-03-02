Киркоров объяснил, почему на «Евровидении» помогает участникам из Молдавии и Эстонии

Москва, 2 марта. Известный российский певец Филипп Киркоров пояснил, почему помогает музыкантам из Молдавии и Эстонии в борьбе за первенство на «Евровидении-2020».

29 февраля определились победители в национальных отборах: Наталья Гордиенко представит Молдавию, а Уку Сувисте — Эстонию.

По словам Киркорова, за Гордиенко он следит еще с вокального конкурса «Новая волна». Он напомнил, что девушка уже ездила на Eurovision в составе группы Arsenium. Музыкантам удалось пробиться в финал, для Гордиенко это был отличный опыт.

«Тут нужно учитывать человеческие и бойцовские качества. Я понимаю, что она будет бороться и не растеряется на сцене», — сказал российский певец, его слова приводит NewInform.

Киркоров добавил, что участник от Эстонии — тоже его знакомый. Сувисте был в команде Ани Лорак на проекте «Голос». Певец считает, что в прошлом году у музыканта была не очень удачная песня.

Поэтому в этом году он лично принимал участие в создании композиции для Уку Сувисте. Он подчеркнул, что для победы на «Евровидении» важен характер. И это качество есть у обоих исполнителей.

Ранее сообщалось, что Россию на главном песенном конкурсе представит Александр Панайотов. Однако певец опроверг эту информацию. Артист уже неоднократно готовился ехать на музыкальное шоу, но каждый год организаторы выбирали другого участника.

Зато стало известно, кто в этом году будет представлять Белоруссию. В Минске из 12 конкурсантов выбрали группу VAL.