Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

Москва, 2 марта. Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.

Минобороны России планирует пополнить дальнюю авиацию шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами ТУ-95 МС («Медведь» в классификации НАТО). Боевые машины оснастят современной авионикой, бортовым радиоэлектронным комплексом и другим современным оборудованием. Все это позволит улучшить точность при поражении целей крылатыми ракетами.

Армия США оснащена стратегическими бомбардировщиками B-52, которые способны нести крылатые ракеты AGM-86, вооруженные термоядерной боевой частью мощностью до 150 килотонн.

Бордихин отмечает, что Ту-95 и B-52 схожи по многим характеристикам. Однако у российской боевой машины есть ряд преимуществ. В частности, крупный В-52 является очень громоздким самолетом.

«Но в чем гениальность решения Туполева, с моей точки зрения, что Ту-95 сделан на турбовинтовых двигателях, которые потребляют топлива втрое меньше на километр полета, чем реактивный двигатель, который стоит на B-52», — цитирует телеканал «Звезда» слова Бордихина.

Отметим, в конце февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что дорогостоящая модернизация ядерных сил нужна Вашингтону, так как и Россия, и Китай развивают собственные стратегические вооружения, передавала «Газета.ру». По его словам, на данный момент все три компонента ядерной триады США нуждаются в обновлении. Таким образом он поддержал заложенные Дональдом Трампом в проект бюджета на 2021 год траты на обновление американского ядерного арсенала.

В тексте бюджета Белого дома на 2021 финансовый год Китай и Россия названы главными угрозами для страны. 2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года. Суммарно запрашиваемый военный бюджет на 2021 год составляет более 700 млрд долларов.

По мнению экспертов RT, в Вашингтоне с тревогой наблюдают за успехами России в создании новых типов стратегических вооружений. В связи с этим, отмечают аналитики, США начали активно заниматься модернизацией собственных ядерных сил.