Донецк, 2 марта. Мирная жительница пострадала при атаке Вооруженных сил Украины, который открыли огонь из минометов по нейтральной зоне в районе города Красногоровка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, украинские силовики атаковали в понедельник днем. Обстрел они вели 120-миллиметровых минометов.

«В результате падения и разрыва одной из мин в жилых кварталах города получила осколочные ранения мирная жительница», — уточнили в УНМ ДНР.

О состоянии пострадавшей женщины пока ничего неизвестно. Как и о том, получили ли ранения при атаке ВСУ другие мирные жители.

На юго-востоке Украины с 2014 года длится гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги антиконституционного государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

Ранее в понедельник стало известно том, что Украина запустила новый государственный телеканал «Дом» для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.