Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым

Киев, 2 марта. Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По его словам, Москва с 2014 года увеличила военный контингент в Крыму в 2,5 раза и оснастила крымские подразделения новейшей техникой. В частности, на полуостров были переброшены комплексы противовоздушной обороны С-400.

«Соответственно, угроза возрастает и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории», — выразил опасение Скибицкий.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.

Несмотря на это, Украина регулярно поднимает вопрос о «возвращении» Крыма, рассматривая даже вариант силового захвата. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что Крым не станет «ценой» мира в Донбассе, однако признал, что Киев в ближайшее время не сможет «вернуть» себе регион.