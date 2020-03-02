Собянин сообщил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса в Москве

Москва, 2 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, которые контактировали с зараженным коронавирусом мужчиной.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус. Молодой человек заразился вирусом на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней после возвращения он обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру. После этого молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу, где подтвердили наличие коронавирусного заболевания. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное.

Собянин отметил, что специалисты установили всех, с кем контактировал зараженный, после чего были госпитализированы 24 человека. При этом более 80 человек были помещены в карантин.

«Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — сообщил мэр Москвы.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 89 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.