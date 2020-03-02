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Доставщик сухого льда рассказал, о чем разговаривал с мужем блогера Диденко

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Доставщик сухого льда рассказал, о чем разговаривал с мужем блогера Диденко

Москва, 2 марта. Доставщик заявил, что предупреждал мужа блогера Катерины Диденко об опасности сухого льда. Но Валентин ответил, что знает, как обращаться с этим веществом.

Водитель рассказал, что 60 кг льда у него принимал Валентин Диденко. Он сказал доставщику, что вещество ему нужно для бассейна.

«Я говорю ему — будьте аккуратней там, не обожгитесь, не обмерзните. Он на это ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает», — объяснил мужчина, его слова передает телеканал «360».

В свою очередь, Диденко заверил, что ведет блог и снимает ролики с сухим льдом. Доставщик получил оплату за товар и пожелал хорошего праздника.

Напомним, что 28 февраля на дне рождения блогера Катерины Диденко погибли три человека. Они устроили заплыв в банном комплексе в Москве. Из-за сухого льда в бассейне ее супруг и еще двое гостей утонули.

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала страшную гибель людей. Она считает, что москвичи пришли развлекаться, а вместо этого погибли.

Журналистка добавила, что ей показалась дикой реакция Диденко на происходящее. Девушка продолжает выкладывать ролики в Instagram, увеличивая число подписчиков.

Через несколько дней после трагических событий Диденко пришла на шоу к Андрею Малахову. Она рассказала, что ей оказали психологическую помощь после гибели мужа.

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