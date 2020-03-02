Доставщик сухого льда рассказал, о чем разговаривал с мужем блогера Диденко

Москва, 2 марта. Доставщик заявил, что предупреждал мужа блогера Катерины Диденко об опасности сухого льда. Но Валентин ответил, что знает, как обращаться с этим веществом.

Водитель рассказал, что 60 кг льда у него принимал Валентин Диденко. Он сказал доставщику, что вещество ему нужно для бассейна.