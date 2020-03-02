США убрали две российских компании из санкционных списков по КНДР

Вашингтон, 2 марта. США сняли с двух российских компаний санкции, наложенные ранее в связи с развитием ядерной программы КНДР. Об этом сообщил американский Минфин.

Ограничения больше не распространяются на зарегистрированное в Москве АО «Независимая нефтегазовая компания» и владивостокский «Приморскнефтепродукт». В Минфине уточнили, что «санкции США не должны быть постоянными».

Рестрикции против компаний были введены из-за развития ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года. КНДР провела ряд ракетных испытаний, и Совет нацбезопасности США составил перечень мер по исключению государства из глобальной финансовой системы.

Вашингтон предполагал в том числе введение так называемых «вторичных санкций» против банков и фирм, которые ведут с Пхеньяном коммерческую деятельность.

В конце февраля США ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая и Ирака из-за поддержки иранской ядерной программы. Свое решение Вашингтон объяснил якобы несоблюдением закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Кроме того, США расширили антироссийские санкции из-за Крыма. Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что они свидетельствуют о слабости Вашингтона, который утрачивает свое мировое влияние.