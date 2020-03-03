Экс-главврач Боткинской больницы Яковлев призвал россиян к профилактике рака

Онкология в ХХI веке является чуть ли не главной болезнью, смертность от нее вышла на второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев рассказал, что должны делать люди, чтобы избежать рака.

Раковые новообразования появляются у человека вследствие того, что клетки его организма мутируют. При этом не известно, когда человеческие клетки дадут сбой. До недавнего времени возможности медицины в лечении рака сводились к хирургическому вмешательству и химиотерапии.

В настоящее время появилось достаточно большое количество высокотехнологичных способов борьбы с онкологией, среди которых использование современных роботов da Vinci, ионная терапия и многие другие. При этом разные государства, в числе которых и Россия, начали программы по раннему выявлению онкологических заболеваний у населения.

В минувший понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» собрались специалисты в области медицины, чтобы обсудить проблемы недобровольной госпитализации граждан. На пресс-конференцию под названием «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности» в качестве эксперта был приглашен бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поинтересовался у врача, что, все-таки, важнее, современные методы борьбы с раком или ранняя профилактика этого заболевания.

«У меня есть четкие представления о том, что необходимо заниматься профилактикой онкологических заболеваний. В моей специальности — это лечение гепатита C, который является главной причиной рака печени и многих других заболеваний. Также это вакцинация от вируса папилломы человека. Средства, потраченные на профилактику, гораздо эффективнее, чем если мы купим супер-пупер приборы и сделаем одну или две операции. Но, почему-то, этот профилактический аспект остается в стороне», — заявил Яковлев в эксклюзивном интервью ФАН.

Кроме того, доктор медицинских наук замечает, что люди не хотят заниматься профилактикой, а в большей степени ждут новых прорывов в технологиях лечения заболевания, поскольку вообще не думают, что эта проблема может их коснуться, пока это не произошло.

«Всех интересует высокотехнологические шикарные операции, которые выполняются с роботом da Vinci или с другой технологией. Необходимы массовые профилактические мероприятия, и их многие специалисты еще дополнят. Но это не значит, что я против этих высокотехнологических операций. Просто делая одно, нельзя забывать о другом. И эффективность, если правильно заниматься профилактикой, приведет к существенному снижению онкологических патологий», — добавил профессор.

Ранее Алексей Яковлев заявил об отсутствии оснований для введения уголовной ответственности за распространение особо опасных заболеваний. Кроме того, он рассказал о мерах защиты от коронавируса нового типа COVID-19.