Пиар-менеджер Началовой рассказала о причинах трагедии на банной вечеринке в Москве

Москва, 2 марта. Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что родители должны обсуждать со своими детьми последствия необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии.

28 февраля участники вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в одном из банных комплексов Москвы высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда. Сухой лед представляет собой замороженную двуокись углерода, которая при комнатной температуре быстро превращается в тяжелый углекислый газ. Высокая концентрация углекислого газа представляет опасность для человеческого организма. Несколько участников вечеринки прыгнули в бассейн и сразу же потеряли сознание. В результате инцидента пять человек пострадали и трое погибли. Одним из погибших оказался супруг именинницы, который организовал сюрприз с сухим льдом.

Данная трагедия стала главной темой очередного выпуска ток-шоу «Пусть говорят», в котором также приняла участие Анна Исаева. Она отметила, что в сети были опубликованы кадры последних минут жизни участников банной вечеринки, на которых один из гостей спрашивает у остальных «Кто здесь самый смелый?». После этого молодые люди начинают прыгать в бассейн с сухим льдом. По ее словам, прыгнувший в воду молодой человек считал себя к самым смелым, в результате чего стал первым пострадавшим в этой трагедии.

«Очень больно терять близких! Знаете, я учу своего сына аккуратности и даже трусости. Я считаю, что иногда нельзя быть смелым. Нужно понимать, что иногда ты рискуешь жизнью», — пояснила Исаева.

Она также добавила, что родители должны обсудить данную трагедию со своими детьми, чтобы донести до них, что иногда лучше отступить.

Другие участники ток-шоу напомнили, что жертвами банной вечеринки были не дети. Однако Исаева отметила, что трагедия с сухим льдом является лишним поводом, чтобы предостеречь детей от необдуманных поступков.