Депп может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, 2 марта. Известный голливудский актер Джонни Депп может вновь исполнить роль экстравагантного капитана Джека Воробья в шестой части франчайза «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что над картиной работают создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также сценарист Тед Эллиот, принимавший участие над созданием предыдущих фильмов некогда популярного приключенческого киносериала, пишет «Газета Кемерова».

Отметим, что именно участие в «Пиратах» принесло Деппу мировую славу. Однако со временем усталость зрителей от франчайза и неизменность образа Джека Воробья дала о себе знать. Если первые три фильма саги о флибустьерах стабильно собирали кассу, то последние два выступили значительно слабее.

Кроме того, сказался скандал, в который оказался вовлечен исполнитель главной роли. Бывшая супруга Деппа Эмбер Херд обвинила актера в том, что он ее избивал. И хотя Депп в итоге смог доказать свою невиновность, скандал сильно подмочил его репутацию. В какой-то момент за кинозвезду даже была вынуждена заступиться британская писательница Джоан Роулинг, отметив, что актер разрешил все свои проблемы с бывшей женой и что с ним комфортно работать.

Ранее в Сети появились слухи о том, что после не слишком удачного проката последней части «Пиратов Карибского моря», получившей подзаголовок «Мертвецы не рассказывают сказки», компания Disney задумалась о том, чтобы сделать перезапуск всей серии, избавившись от всех старых персонажей, включая Джека Воробья.