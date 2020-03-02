Боня рассказала, почему миллиардер Смерфит стыдился ходить с ней в ресторан

Москва, 2 марта. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что бывший возлюбленный Алекс Смерфит стыдился ее общества, например, когда пара ужинала в ресторане. Они даже нередко ругались из-за довольно необычного повода — птиц.

Боня рассказала, что с детства любит кормить птиц. Заботиться о пернатых она не переставала даже в те моменты, когда появлялась на публике, в том числе в сопровождении Смерфита.

Молодой человек настаивал на том, что ему стыдно выходить с девушкой в свет. Боня упорно не понимала недовольство отца ее дочери.

«Я говорю: «Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать», — написала она в Instagram.

Телеведущая добавила, что нередко представляет себя на месте птиц. В такие моменты она надеется, что люди не останутся равнодушны и проявят заботу.

Некоторые поклонники в комментариях к посту отметили, что тоже не могут игнорировать потребности птиц. Они сооружают кормушки на балконе, гуляют в лесу, где подкармливают пернатых.

«Всегда с собой пакетик: воробышкам — пшенка, гулькам — овсяные хлопья, синичкам — семечки», — отозвалась на историю Бони подписчица с ником natnik891.

Боня и Смерфит познакомились в Москве в 2010 году. Пара состояла в незарегистрированном браке, у них родилась дочь Анджелина Летиция. С сыном ирландского миллиардера телеведущая рассталась в 2017 году.