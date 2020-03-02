Экс-главврач Боткинской больницы Яковлев рассказал, как изменилась российская медицина

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев рассказал, почему медицина становится все более недоступной, и каких положительных результатов удалось достичь российским медицинским учреждениям за последние 30 лет.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» известные медики высказались о проблемах, возникающих при недобровольной госпитализации граждан. На пресс-конференции под названием «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности» присутствовал недавно покинувший пост главного врача Боткинской больницы Алексей Яковлев. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) спросил у Яковлева, как сильно изменилась российская медицина за последние 30 лет.

«Очень резко вырос ассортимент лекарственных препаратов. Практически, случилась революция. Появились абсолютно новые классы противовирусных препаратов, которых ранее не было. Изменились возбудители, которые циркулировали. Даже дизентерия вызывалась другим возбудителем. Изменилось очень сильно законодательство. Поэтому изменения произошли колоссальные за последние годы», — сообщил Яковлев в эксклюзивном интервью ФАН.

Однако врач заметил, наравне с положительными тенденциями есть и негативные. В частности, за счет внедрения новых технологий медицина становится все более дорогой.

«Поэтому лечебные койки очень ценные и дорогие. Представления об инфекционной больнице как о комнате с кроватью и горшком уже не соответствуют действительности. Появились новые сложные методы обследования, — ядерно-магнитный резонанс, компьютерная томография и эндовидеохирургия. Это все присутствует в инфекционной службе», — сказал он.

При этом экс-главврач Боткинской больницы признался, что качество медицинских услуг во многом зависит от условий, в которых лечится пациент.

«Я помню публикации несколько лет назад под названием «Больница Боткина – ад на земле». Но это было связано с условиями, в которых люди находились. Если вы посмотрите, какими лекарствами мы пользовались и какой результат мы получали, то картина меняется. Соответственно, когда мы оказываем помощь пациенту, то это требует не только нормальных лекарств и помещений, но и деонтологии — правил общения с пациентом», — отметил при этом Яковлев.

К сожалению, нагрузки, с которыми приходиться сталкиваться докторам, «приводят к выгоранию на рабочем месте», утверждает эксперт.