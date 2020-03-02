Коронавирус нашли у россиянина, вернувшегося из Италии. События дня. ФАН-ТВ

Распространение коронавируса Коронавирус охватывает все большую территорию. Инфицированные уже выявлены более, чем в 65 странах мира. В их числе и Россия. Сегодня медики подтвердили заболевание у нашего соотечественника, который вернулся из Италии. В Московскую область он прилетел 23 февраля. Спустя несколько дней мужчина обратился в поликлинику, и врачи отправили его в инфекционную больницу. Заболевание проходит в легкой форме. Сейчас за близкими молодого человека также наблюдают медики. Болезнь ни у кого не диагностировали. Пристальное внимание и к россиянам, которые вернулись с круизного лайнера Diamond Princess. Они идут на поправку. Кстати, тема распространения коронавируса сегодня поднималась на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Бывший главный врач Боткинской больницы в Петербурге Алексей Яковлев рассказал, кто подвержен болезни. «Большинство из тех, кто заболел в молодом возрасте, легко переносят. Угроза существует для лиц старшей возрастной группы, страдающих ожирением или сахарным диабетом. В предыдущие подъемы эпидемий именно они погибали в первую очередь», — отметил Яковлев. В нашей стране лишь единичные случаи заболевания. В других обстановка намного серьезнее. Число зараженных коронавирусом уже превысило 88 тысяч человек, погибли более трех тысяч. В большинстве своем, это жители Китая. Специалисты Роспотребнадзора советуют россиянам отказаться от зарубежных поездок. Под угрозой и многие крупные мероприятия. Так, в Женеве отменили международный автосалон. Он должен был пройти с 5 по 15 марта. Отложен специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и США. Возникает вопрос и о проведении спортивных мероприятий, на которых собираются тысячи зрителей. На 2,5 месяца перенесли олимпийский отборочный турнир по бейсболу. Как сообщило британское издание Daily Mail, летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей. Журналисты отмечают, что рассматривается вариант показа Олимпиады только по телевидению. Пока никакой официальной информации нет. Но ясно одно, без поддержки болельщиков мировое спортивное событие не будет таким ярким.

Миграционный поток в ЕС К границам Турции с Евросоюзом идут миллионы беженцев. О нашествии мигрантов в Европу заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Еще не миллионы, но уже десятки тысяч пытаются прорваться в Грецию. «Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Вблизи границы беженцы жгут костры, нередко происходят стычки с греческой полицией. Министерство внутренних дел Турции сообщило о более, чем 100 тысячах нелегалов, которых страна уже пропустила в страны Евросоюза. О том, что Анкара больше не будет сдерживать поток мигрантов, власти страны заявили еще на прошлой неделе. Это решение приняли после случая в Идлибе, когда военные попали под обстрел сирийской армии. Погибли более 30 солдат, которые находились на этой территории без согласования Дамаска. После Реджеп Тайип Эрдоган открыл беженцам путь в Европу. Лидер страны отметил, что Анкара уже не может справляться с мигрантами, а Евросоюз бездействует. По словам Эрдогана, на территории Турции сейчас находится миллионы сирийских беженцев. И от этого в стране проблемы на рынке труда, вырос криминал. И терпеть Анкара этого больше не будет. Но если посмотреть с другой стороны, то Турция не такая уж невинная жертва. Военных страны не раз замечали в связях с террористами в Сирии. Причем солдаты оказывали им еще и материальную поддержку. Последние события в Идлибе станут основной темой встречи президентов России и Турции. Она пройдет в Москве 5 марта. Как отметили в Кремле, наша страна, как и прежде, поддерживает Сирию в борьбе с террористами.