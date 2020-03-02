Коронавирус может обойти россиян стороной. ФАН-ТВ

Методы принудительной госпитализации и другие меры борьбы с вирусом нового типа COVID-2019 обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

За последний месяц две петербурженки, у которых подозревали коронавирус, сбежали из инфекционных больниц. В Севастополе из-под наблюдения врачей также сбежала одна пациентка Девушка недавно посещала Китай и находилась на карантине. Участники поделились мыслями о том, как можно удержать больных от необдуманных поступков, представляющих опасность для окружающих.

«Пациентов, которые уклоняются от лечения и страдают опасной формой туберкулеза, можно принудительно госпитализировать и лечить. В отношении коронавируса федеральное законодательство таких норм не содержит. То есть если стоит вопрос, что действительно данная инфекция опасна для населения, нужно срочно принимать меры, вносить изменения в действующее законодательство и тогда уже на законном основании принимать меры принудительного воздействия, например, принудительную госпитализацию», — рассказывает национальный представитель европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов.

31 января правительство Российской Федерации внесло коронавирус в список особо опасных заболеваний. Этот перечень не обновлялся десятки лет, в него входят туберкулез, чума и сибирская язва. Новый вирус занял 16-ю строку. В то же время, бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев выразил мнение, что болезнь может обойти россиян стороной.

«Это может быть позднее. Вы же видели, что в основном погибают люди пожилого, старческого возраста. У нас население более молодое, чем в странах Европы. Поэтому большинство будет переносить легкую или среднетяжелую форму болезни», — заключил медик.

Стоит отметить: пока принимаемых властями мер достаточно для сдерживания вируса. Однако, если ситуация ухудшится, может потребоваться принудительный карантин и лечение. Сегодня основаниями для этого является распоряжение исполнительной власти. Ответ на вопрос, сможет ли новая болезнь изменить процедуру принудительной госпитализации, ищут специалисты.