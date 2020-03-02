Навальный рассказал, какими деньгами завлекал Соболь в ФБК

Москва, 2 марта. Скандально известный блогер Алексей Навальный поздравил свою помощницу Любовь Соболь с девятой годовщиной работы в ФБК (организация признана иноагентом в России).

«Ровно 9 лет назад выпускница юрфака МГУ, получив свой красный диплом, решила не искать работу в коммерческом секторе, а пойти в общественный проект, чтобы бороться с коррупцией», — написал он в Twitter.

Как сообщает «Политика сегодня», твит Навального ярко демонстрирует истинные цели девушки. Портал отмечает, что отказаться от работы в коммерческом секторе Соболь могли побудить еще большие деньги, которые крутятся в ФБК.

На это также указывает интервью Навального, которое он дал изданию «ЭкспертOnline» в том же 2011 году. В нем блогер похвастался, что смог создать себе имя и теперь, стоит ему сказать: «Давайте собирать деньги», как через неделю ему накидают донатов на 100 тыс. долларов. «Политика сегодня» полагает, что соблазн столь больших денег и стал причиной, по которой Соболь решила заняться политикой.

Примечательно, что в характеристике еще никому неизвестной Соболь, которая только пришла в ФБК, Навальный отметил два момента: готовность «отрабатывать собранные денежки» и «личная ненависть к системе».