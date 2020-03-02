Исакова впервые рассказала о потере ребенка

Москва, 2 марта. Известная актриса Виктория Исакова впервые откровенно рассказала о том, как они с супругом Юрием Морозом потеряли ребенка. Артистка долгое время скрывала подробности произошедшей в семье трагедии.

Трехмесячная девочка скончалась в 2003 году. Случившееся оставило неизгладимый след на Исаковой, которая признавалась, что в 27 лет в ее жизнь пришло «столько боли и страдания».

Рассказать о дочери она решилась в интервью Ирине Шихман.

«Мы потеряли ребенка, да», — подтвердила артистка.

Она не стала в деталях сообщать о том, что произошло 17 лет назад. Лишь подчеркнула, что они с супругом столкнулись с проблемой, когда люди «даже не узнают, почему потеряли ребенка».

«Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло», — не вдаваясь в подробности пояснила Исакова.

Актриса добавила, что речь идет о генетической несовместимости. Свою проблему они с супругом в итоге решили за границей.

Именно из-за смерти дочери Исакова с мужем долгое время скрывали появление на свет второго ребенка. Варваре исполнилось уже четыре года, но актриса лишь недавно стала показывать ее снимки в социальных сетях.

Ранее певица Валерия призналась, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным потеряла ребенка. Артистка заболела гриппом и, не зная о своем положении, приняла слишком большую дозу антибиотиков. Медики пытались успокоить певицу словами о том, что с малышом все еще может быть хорошо, однако произошло отторжение плода.