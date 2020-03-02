«Мемориал» хочет ослабить российское законодательство для облегчения работы НКО-иноагентов

Москва, 2 марта. Признанная в РФ иноагентом правозащитная организация «Мемориал» направила в Минюст РФ свои замечания к проекту нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), большинство из которых оказались направлены на послабление закона в отношении провокаторов на митингах, а также педофилов и наркоманов, которых организация выгораживает и вносит в список «политзаключенных».

Скандальный «Мемориал» вместе с «ОВД-Инфо», «Гражданским содействием» и рядом других правозащитных организаций воспользовался отведенным Минюстом месяцем на общественное обсуждение нового проекта КоАП и посчитал нужным сообщить о желаемых корректировках.

В частности, он предложил исключить формулировку «социальная группа» из статьи «Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова с сожалением отметила, что под «социальную группу» попадают правоохранители, но не представители ЛГБТ. Поэтому вместо нее в организации хотят ввести запрет на возбуждение ненависти и вражды по возрастным признакам, а также по «состоянию здоровья, сексуальной ориентации или гендерной идентичности».

Большой пакет изменений «Мемориал» подготовил в отношении работы НКО-иноагентов. В организации, которая является злостным нарушителем закона об иноагентах, считают, что действующий кодекс мешает иностранным организациям вести продуктивную работу, поэтому предлагают отменить ответственность за «непредоставление сведений НКО-иноагента» и продолжение деятельности организации, в отношении которой принято решение о приостановлении.

Кроме того, иноагент счел нужным ввести возможность пересмотра административных дел по аналогии с практикой в уголовном делопроизводстве, передает ИА «Национальные новости». В «Мемориале» хотят, чтобы срок административного задержания отсчитывался не со времени доставки гражданина в ОВД, а с его фактического задержания.

В организации уточнили, что в существующей редакции КоАП не учитывается время в пути, которое может быть «несоразмерно длительным». Как пример правозащитники привели провокаторов с летних митингов в Москве, которых якобы несколько часов возили по городу или силой удерживали в автобусе.

Очевидно, что предложенные изменения направлены на послабление закона в отношении ряда категорий граждан, предоставление большей свободы нарушителям и радикализацию общества.

Ослабление законодательства в отношении НКО-иноагентов позволит правозащитным центрам нарушать законодательство с меньшими энергозатратами. Провокаторам будет легче заявлять о нарушениях со стороны правоохранительных органов и создавать поводы для правозащитников и либеральных СМИ.