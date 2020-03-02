Подозреваемый во взятке иркутский чиновник при задержании съел вещдоки

Иркутск, 2 марта. Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области Владимир Журавлев съел вещественные доказательства при задержании. Видео опубликовал Следственный комитет по региону.

На кадрах оперативной съемки видно, как чиновник что-то жует и затем проглатывает. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что Журавлев съел бумагу.

Какой документ уничтожил подозреваемый, пока неизвестно. При обысках в здании ведомства и домах подозреваемых изъяли документы, деньги и наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 28 февраля бизнесмен передал Журавлеву 160 тысяч рублей за помощь в получении документов на лесную продукцию.

Подозреваемый находится под стражей по решению суда, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали проректора Севастопольского государственного университета по подозрению во взятке. Сейчас он находится под домашним арестом.