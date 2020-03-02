Военная полиция РФ вошла в отбитый у террористов Серакиб

Дамаск, 2 марта. Подразделения военной полиции РФ вошли в город Серакиб на северо-западе Сирии в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Серакиб расположен в провинции Идлиб — единственном регионе страны, который армии Сирии еще не удалось вернуть под свой контроль.

«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 – М5, <...> введены подразделения российской военной полиции», — говорится в сообщении.

Серакиб — стратегически важный пункт на карте Идлиба. Контроль над городом позволяет сирийцам перекрыть маршруты снабжения боевиков. Правительственная армия страны сумела отбить его у террористов в этот понедельник.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб резко обострилась в конце февраля. В этот день экстремисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), атаковали позиции войск законного правительства Сирии. Сирийская арабская армия в ответ нанесла удары по боевикам.

В результате боевых действий погибли 36 турецких военнослужащих, которые, согласно координатам, не должны были находиться в районе обстрела. Российские военные приняли меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию убитых и раненых солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.