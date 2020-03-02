Сексистское высказывание Зеленского возмутило украинцев

Киев, 2 марта. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за сексистского высказывания.

Инцидент произошел 25 февраля в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли, в котором принял участие Зеленский.

Глава государства выступал на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли. В ходе своего выступления президент Украины разделил понятия «женщина» и «человек» на разные виды. Зеленский решил дать слово присутствующим, заявив: «Пусть женщина первая скажет, это правильно».

На реплику Зеленского отреагировал мужчина, однако глава государства напомнил ему, что он не является женщиной.

«Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный», — сказал Зеленский.

Высказывание Зеленского вызвало бурю негодования со стороны пользователей Сети, которые выразили уверенность, что подобные реплики являются проявлением сексизма.

«Все, что говорит Зеленский — это сплошной сексизм. Что ни ляпнет, то на голову не лезет. Но нечего удивляться, потому что у этого человека такая ментальность. Достаточно посмотреть на его прошлую деятельность на телевидении», — пишет Kristina Yurchyshyn.

«Конечно же сексизм», — отмечает Viktoriia Aleksandrenko.

«Так и есть — сексизм, противопоставление женщины и серьезного человека», — выразила уверенность Anna Tarova.

Однако не все украинцы придерживаются подобной точки зрения. Большая часть пользователей выразила уверенность, что в высказывании Зеленского нет проявлений сексизма, а информационный шум вокруг этой темы направлен на дискредитацию президента Украины.

«Не хватало еще у нас в стране разборок, где сексизм, а где нет. Наверняка еще и «демократический» грант под это дело выделили», — отмечает Iveta Lance.

«Людям с синдромом жертвы всегда кажется какая-то дискриминация. Печально, что общество не помогает людям, а наоборот подливает масла», — пишет Олег Соколик.

Стоит отметить, что Зеленского не первый раз обвиняют в сексизме. Летом 2019 года украинок возмутило заявление Зеленского о «красивых женщинах», которых он назвал бренде страны. Оскорбленные женщины запустили в соцсетях флешмоб под названием «Я тебе не бренд».