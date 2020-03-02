Третья цифровая война: как Турция побеждает Сирию в соцсетях

27 февраля в соцсетях разлетелась новость об авиаударе российских ВКС по турецкому штабу в сирийской провинции Идлиб. Как заявляли турецкие источники, ВКС нанесли авиаудар по двухэтажному зданию к западу от Саракиба, где размещался пункт управления турецких военных советников.

В результате авиаудара погибло, по официальным данным, 34 турецких военнослужащих. Эти трагические события дали толчок настоящей информационной войне Турции против Сирии.

Складывается впечатление, что такую команду дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета безопасности страны в ночь с 27 на 28 февраля Национальной службе разведки и другим силовым структурам, в которых есть подразделения по информационному противоборству.

Одновременно с массовыми взломами антитурецких активистов в Twitter в русскоязычном сегменте соцсетей произошел массовый набег турецких ботов: в чатах в Telegram, в тредах в Twitter и в комментариях в Instagram турецкие тролли начали активно постить фотографии флагов, желать всем смерти и превозносить мощь Эрдогана. В Сети даже стали появляться забавные ролики из турецких фильмов и сериалов с убер-Эрдоганом.

Соцсетями все не ограничилось: турецкие хакеры на краткое время взломали сайт Минобороны России (точнее — поддомен camera.mil.ru), сайт сирийского министерства транспорта, совершили DDOS-атаки на сайты греческих парламента, МИД, Минфина, Афинской валютной биржи, почтовых сервисов Греции и Кипра.

В паре с формированием нужной турецкой пропаганде повестки национального сегмента соцсетей, достигаемой закидыванием смонтированных роликов, мемов и ангажированных высказываний официальных лиц, эффект получился просто изумительный: создался искусственный образ вездесущности и всемогущества турецкой нации и турецких спецслужб.

Когда начались массовые удары турецких БПЛА — точнее, появление массовых отчетов о них — у сирийцев стал падать моральный дух. За два дня началась массовая паника, которая из Интернета докатилась и до фронтов в Сирии. Сирийскую арабскую армию начали побеждать просто информационно.

Редакции Telegram-канала «Рыбарь» удалось переговорить со своими знакомыми офицерами, проходящими службу в сирийской армии, и они подтвердили упаднические настроения, которые были обусловлены как распиаренной боевиками «великой победой» под Саракибом, так и информационным мусором с дезинформацией, активно вбрасываемой турками.

Что же касается ударов самих БПЛА, то часть из них — это всего лишь компиляция кадров с учений и разнообразных операций, в том числе и проведенных в Сирии. Показателен пример уничтожения якобы сирийского ЗРПК «Панцирь-С1».

Ресурс Clash Report, через который публикуются все ролики авиаударов, сперва выложил видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» на своем канале в Telegram, а спустя 20 минут — в Twitter. И если в сообщении в Telegram, заботливо составленном на четырех языках, было написано про уничтожение «Панциря» в Сирии на английском и французском (на турецком и арабском — без привязки к стране), то в Twitter говорилось исключительно про Ливию. При такой «путанице в показаниях» достоверность ролика вызывает сомнение.

В ночь на 1 марта, когда истек срок ультиматума, который выставила Турция Сирии на то, чтобы выйти за пределы линии сочинских договоренностей и таким образом отказаться от всех территориальный приобретений в так называемом «Большом Идлибе» за 2019-2020 года, весь Интернет ожидал объявления начала турецкой операции в Идлибе.

Она началась. Только снова в Twitter и Telegram.

Первой «ласточкой» стало прибытие министра обороны, начальника Генштаба и главкома сухопутных войск Турции в штаб 2-ой полевой армии, где министром обороны был заслушан доклад о ходе проведения операции в Идлибе. То, что высокая армейская делегация прибыла в Хатай не на машинах, а как минимум на вертолете — достаточно логичный факт, как и то, что вертолеты в приграничных с Сирией районах давно уже сопровождают истребители F-16.

Однако на турецких каналах в Twitter в воздух поднялась чуть ли не пятая часть всех стоящих на вооружении турецких ВВС F-16 — 59 единиц. И целых два топливозаправщика. Чем руководствовались авторы такого вброса — неизвестно.

Одновременно с этим начались «авиаудары турецкой авиации» по Алеппо, в результате которых «был уничтожен военный аэродром «Нейраб». На слухи об этом купились даже СММ-щики Владимира Соловьева. Но на поверку оказалось, что мало того, что военный аэродром цел, так и ударов по нему не было.

Дальше — больше.

В ночь с 1 на 2 марта стало известно, что «группа заговорщиков при поддержке Ирана попыталась свергнуть Башара Асада». Бред, вброшенный STEP News, OrientTV и другими источниками, уже несколько лет промышляющими на подобных вбросах, с радостью подхватил российский «Незыгарь» и оппозиционный блогер Анатолий Несмиян, также известный как Эль-Мюрид.

В полдень 2 марта министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о промежуточных итогах операции «Весенний щит», которые призваны впечатлить читателя и турецкую общественность.

«Потери» Сирии составили:

два самолета;

два БПЛА;

восемь вертолетов;

135 танков;

пять систем ПВО;

86 орудий полевой и реактивной артиллерии;

16 платформ ПТУР;

77 единиц бронированной техники;

девять складов с боеприпасами;

2,557 тысячи сирийских военнослужащих.

Откуда взялось восемь вертолетов, равно как и систем ПВО, при наличии всего лишь двух подтвержденных по видео уничтоженных вертолетов и одного спорного видео с уничтожением ЗРПК «Панцирь-С1» — остается загадкой.

Чуть позже в турецких соцсетях начали активно распространять видео из Казахстана и выдавать прошлогодний взрыв боеприпасов за авиаудар по позициям российских военных советников.

Интернет, который уже должен был привыкнуть к массовому хайпу на костях еще после возвращения Крыма в 2014 году и активного противодействия иностранных троллей, верит в басни о великой и могучей турецкой армии в Идлибе.

По факту — действительно есть и удары турецких БПЛА, и турецкой артиллерии, и продвижение боевиков. Но все предпочитают безоговорочно верить словам про 2000+ убитых сирийцев и чуть ли не сотни единиц бронетехники, уничтоженных турками.

На фоне тотального «захламления» повестки видеорядами от турок никто почему-то даже не задается вопросом: а не нужно ли взять паузу и хотя бы попытаться «фотоподтверждения» прогнать через поиск по картинкам, чтобы удостовериться, что перед ними не фейк?

Но нет.

Глупые паникеры вопят «Россия слила Сирию!» и превозносят виртуальную «военную мосчь Эрдогана-батюшки», щедро поливая воду на мельницу турецкой пропагандистской машины.

Discernit sapiens res, quas confundit asellus (Разумный может разобраться в вопросах, которые осел запутывает).