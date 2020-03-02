Анохин: Турция не просто поставляет оружие террористам, но и плотно с ними сотрудничает

Анкара, 2 марта. Президент турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что национальная армия получила еще шесть беспилотников Bayraktar TB2. Примечательно, что 20 аналогичных БПЛА, произведенных в Турции, были замечены и ликвидированы в Ливии силами фельдмаршала Халифы Хафтара. Анкара не впервые поставляет военную технику в зоны конфликта, причем на сторону боевиков. Например, в Сирию, где во время конфронтации с курдами и сирийской армией террористы использовали Bayraktar TB2. Тем не менее это не помешало президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить контракты на продажу дронов в Катар, Тунис и Украину.

Впрочем, международное сообщество от приобретения турецкого вооружения, неоднократно используемого боевиками и террористами, воздержалось. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин считает, что своеобразный бойкот турецкого военно-промышленного рынка, который, к слову, узурпирован зятем президента Эрдогана, весьма закономерен.

«Правильный подход. Дело в том, что беспилотники сейчас используются довольно широко. Турция, имея определенные проблемы с экономикой, внутренней политикой и потерей ряда союзников на международной арене, хотела бы расширить свой рынок. Но данный рынок сейчас занят террористами, поэтому они продают беспилотные летательные аппараты кому угодно, куда угодно и где угодно, учитывая те потери, которые они сами себе устроили», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что для Турции это не вынужденная мера. Анкара не просто продает террористическим организациям и незаконным вооруженным формированиям военную технику, а финансирует боевиков и использует их в собственных интересах.

«Турция не поставляет даже, а плотно связана с террористическими организациями на севере Сирии и в Ливии. Например, Эрдоган поддерживает нелегитимное Правительство национального согласия, посылает из своих лагерей в Триполи более двух тысяч военных. Это говорит о том, что Турция осуществляет свой план превратиться в великое государство, в эдакого влиятельнейшего регионального патрона северной Африки и Ближнего Востока. Но Эрдоган провалится, все его намерения беспочвенны и неосуществимы. Он надорвется и уже перешел к этому слому невидимую черту: то, что он делает, мягко говоря, вызывает негодование тех, кто хотел бы с ним сотрудничать», — объяснил Анохин.

Он подчеркнул, что сотрудничество Турции с так называемым ПНС негативно влияет не только на ливийский кризис, но и на позиции Эрдогана на мировой политической арене.