Малахов в Прощеное воскресенье встал на колени перед своими гостями

Москва, 2 марта. Телеведущий Андрей Малахов встал на колени перед своими звездными гостями, которых собрал в «Баре не для всех».

Поводом для вечеринки 1 марта стало наступление весны и Прощеное воскресенье. По традиции православные верующие в этот день просят друг у друга прощение за все «вольное или невольное». Малахов решил не отступать от традиции. Но при этом шоумен решил усилить эффект и встал на колени.

«Хочу попросить у вас прощения, если обидели, если не доплатили, если осудили…», — обратился он к собравшимся. «Бог простит, и мы простим», — ответили ему гости.

Некоторых поступок Малахова растрогал сильнее и они заверили его: «Андрюша, мы тебя прощаем!». Один из присутствующих даже бросился поднимать ведущего с колен, но тот продолжал оставаться в таком положении. Тогда его примеру последовал вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков.

Когда Малахов наконец поднялся с колен, «вымолив» прощение, то пустился веселиться, причем уже не сдерживал радости от наступления весны. И, видимо, от переполнявших его эмоций, поцеловал прямо в грудь Эвелину Бледанс. Из-за этого ему снова пришлось просить прощения у своей супруги Натальи Шкулевой.

Бледанс же опубликовала в своем Instagram видео веселого времяпрепровождения.