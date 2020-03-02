Путин поручил утвердить нормы современного русского языка

Москва, 2 марта. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу, которая сможет провести экспертизу российских словарей и справочников. Об этом говорится в перечне распоряжений, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве РФ, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации», — говорится в документе.

Кроме того, правительство должно утвердить нормы современного русского литературного языка. Все это кабинету министров предстоит сделать до 15 июня.

Путин также поручил до 30 мая организовать подготовку педагогов по всем уровням высшего образования и до 15 июля создать госпрограмму «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

Напомним, что Путин еще в конце прошлого года заявлял о необходимости принять своевременные меры по сохранению и развитию русского языка. А в 2014 году в России был создан Совет по русскому языку, куда вошли лучшие ученые-лингвисты.