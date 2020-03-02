Подруга Диденко не смогла оправдать странное поведение блогера, потерявшей мужа и друзей

Дарья Сафронова, подруга блогера Екатерины Диденко, на дне рождения которой из-за сухого льда в бассейне погибли трое человек, заявила, что после трагедии девушка постоянно выходит в прямой эфир в Instagram, потому что у нее доверительные отношения с подписчиками. Ей возразила блогер Лилия Абрамова.

Дарья Сафронова не была на вечеринке Екатерины в банном комплексе Москвы, потому что заболела. Но она объяснила странное, как считают многие россияне, поведение подруги после произошедшей трагедии.

«Мы дружим с Катей близко один год. Она абсолютно адекватная девушка. Она очень жизнерадостна, у нее был хороший муж, у них всегда были хорошие отношения. Он помогал ей развивать блог, он делал всю техническую часть, он на себя брал все организаторские моменты. И у Кати очень доверительные отношения с аудиторией. Понимаете, есть такие блоги, что люди знают, чем ты завтракаешь, обедаешь, и когда ты пропадаешь, получаешь сотни тысяч сообщений», — рассказала подруга Екатерины Диденко в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

Ей возразила гостья передачи — блогер Лилия Абрамова.

«Самое ужасное то, что эта особа не понимает, что произошло. Она ищет у подписчиков слова поддержки. Она хочет, чтобы ее пожалели. Она понимает, что она в этом виновата, потому что это был ее день рождения», — полагает Абрамова.

Лилия обратила внимание на то, что Екатерина ни разу не извинилась за произошедшее и не призвала своих подписчиков не повторять эксперименты с сухим льдом.

«Она ищет слова поддержки сейчас, она думает, как выглядит в кадре, она работает с тремя психологами, понимаешь? Дура!» — возмутилась Абрамова.

Она назвала хорошими подругами девушек, которые защищают Диденко, и заявила, что «это очень хорошо, что видео с вечеринки попало в Сеть».

«Оно показало, что ни в каком состоянии нельзя никому доверять, что всегда нужно думать своей головой. Вот о чем это происшествие», — заключила Лилия Абармова.

Ранее стало известно, почему участник смертельной вечеринки, первым прыгнувший в бассейн с сухим льдом, смог выжить.