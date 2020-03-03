Водители каршеринга услышат свои музыкальные плейлисты в машинах сервиса Яндекс.Драйв

Москва, 2 марта. Песни, подкасты и плейлисты из личной фонотеки пользователей сервиса Яндекс.Музыка внедрили в бортовые компьютеры автомобилей каршеринга Драйв, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Собственный профиль водителя на музыкальном сервисе будет подгружаться после авторизации в системе каршеринга в конкретном автомобиле.

«Аудио — такая же важная часть поездки, как навигация. Поэтому мы хотим, чтобы у всех водителей был доступ к Яндекс.Музыке в каршеринге — даже у тех, кто раньше ей никогда не пользовался, — говорит Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в Яндексе. — Машины Яндекс.Авто уже умеют здороваться с водителем по имени, подгружать избранные точки в навигаторе, автоматически выставлять привычные для пользователя настройки, а теперь будут включать треки, которые ему нравятся».

В компании считают, что нововведение приблизит ощущения от использования каршеринга к эффекту вождения личного автомобиля. Бортовой компьютер с помощью Алисы будет подгружать пользователю музыкальный контент из его профиля или предлагать новые варианты – «Плейлист дня», «Премьеру» или подборку с подкастами.

Добавим, Яндекс.Драйв сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В автопарке сервиса больше 20 тысяч автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары. В них установлены бортовые системы Яндекс.Авто с сервисами «Навигатор», «Алиса», а теперь еще и «Музыка».