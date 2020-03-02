Психиатр Аронович рассказал, что угрожает здоровью жителей крупных городов РФ

Старейший психиатр скорой медицинской помощи Олег Аронович оценил опасность современных проблем для психического здоровья россиян, живущих в мегаполисах.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в понедельник, 2 марта, состоялось обсуждение проблем недобровольной госпитализации людей. Пресс-конференция под названием «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности» собрала специалистов в области медицины и права.

Среди приглашенных экспертов был ветеран психиатрической помощи Олег Аронович. На встрече он рассказал, что проблема недобровольной госпитализации в психиатрии решена лучше всех. Однако корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поинтересовался у врача, какие психические проблемы есть у жителей крупных городов.

«Общая проблема — это депрессия. Всемирная организация здравоохранения XXI век объявила веком депрессии. XX век был веком шизофрении, а XIX век был веком сифилиса мозга, — заявил Аронович в эксклюзивном интервью ФАН. — Депрессия — это тяжелые неврозы всемирного масштаба, в том числе в России и Санкт-Петербурге. Каждый второй [житель] с какими-то неврозами не клинического уровня».

В связи с этим депрессии стали довольно частым атрибутом современной жизни россиян, говорит психиатр. В качестве примера доктор назвал следующие жизненные проблемы, вызывающие психическое расстройство.

«Неудавшиеся бизнес-проекты, проблемы с работой, с жильем. Ипотеки довели много народа до суицида. Плюс нестабильная мировая обстановка. Сейчас грипп (коронавирус. — Прим. ФАН) пришел, и бегают особо впечатлительные люди, думая, где они его прихватят. Народ даже начинает шарахаться от человека с восточным разрезом глаз. Они (лица азиатской национальности. — Прим. ФАН) уже боятся реакции окружающих», — сообщил он.

Поэтому, чтобы быть в гармонии с самим собой, находясь в крупном мегаполисе, нужно «не брать все близко к сердцу», утверждает Аронович.

«Единственный вариант, который я для себя нахожу. Но я уже немолодой, и мне особо терять нечего. А у кого маленькие дети, и кто взял ипотеку, то тут занервничаешь и станешь психованным», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов сравнил обсуждаемую в обществе возможность ввести недобровольную госпитализацию инфекционных больных с принудительным лечением в психиатрии.